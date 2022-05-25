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Капітан збірної України дав обіцянку військовим напередодні відбору на ЧС-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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25 травня, 18:06
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Андрій Ярмоленко підходить до битви з шотландцями у повній бойовій готовності
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

За тиждень збірна України проведе свій матч відбору на ЧС-2022. У раунді плей-офф команда Олександра Петракова зіграє з шотландцями.

"Синьо-жовті" зібралися у Словенії за місяць до гри заради підготовки до вирішальних ігор кваліфікації на Мундіаль. Щоправда, легіонери прибули до команди пізніше через завершення поточного сезону.

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Останніми команду поповнили гравці англійських клубів – Олександр Зінченко, Віталій Миколенко та Андрій Ярмоленко. Капітан збірної розповів, що його контракт з Вест Хемом вже завершився, тому він може віддати всього себе Україні.

"Вже не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, побачитися з хлопцями. Дуже сумував, був із ними весь цей час на зв'язку. Починаємо працювати та готуватися.

У мене закінчився контракт, тому ми з Вест Хемом потиснули один одному руки і побажали всього найкращого. З цим клубом, уболівальниками та гравцями у мене пов'язані лише найтепліші почуття. Я знайшов багато друзів.

У футбольному плані я не грав стільки, скільки мені хотілося б. Але якщо дивитися глобально, то я познайомився з багатьма цікавими людьми, вивчив їхню традицію, побачив, як в Англії підтримують Україну. Можу бути лише вдячний цим людям.

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Також Ярмоленко прокоментував майбутній матч із шотландцями. Капітан збірної пообіцяв нашим воїнам віддати всі сили, щоби вивести команди на чемпіонат світу.

"Всі розуміють, що це буде матч за вихід на чемпіонат світу. Такі ігри легкими не бувають. Звичайно, готуватимемося, тренуватимемося, намагатимемося перемогти. Знаємо, що буде важко, але ми повинні вийти і віддати всі наші сили.

Хочеться подарувати людям хоч якусь радість, це додає сили. Хлопці бачили звернення наших військових, які просили та просять, щоб ми подарували їм путівку на чемпіонат світу. Я не можу гарантувати, що ми туди поїдемо, але обіцяю, що заради цього ми віддамо всі сили".

Нагадаємо, що у разі перемоги над Шотландією наша команда воює 5 червня з Уельсом за право зіграти на ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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