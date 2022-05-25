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Капитан сборной Украины дал обещание военным накануне отбора на ЧМ-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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25 мая, 18:06
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Андрей Ярмоленко подходит к битве с шотландцами в полной боевой готовности
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Через неделю сборная Украины проведет свой матч отбора на ЧМ-2022. В раунде плей-офф команда Александра Петракова сразится с шотландцами.

"Сине-желтые" собрались в Словении за месяц до игры ради подготовки к решающим играм квалификации на Мундиаль. Правда, легионеры прибыли в команду позже из-за завершения текущего сезона.

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Последними команду пополнили игроки английских клубов – Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко. Капитан сборной рассказал, что его контракт с Вест Хэмом уже завершился, поэтому он может отдать всего себя Украине.

"Уже не мог дождаться завершения сезона, чтобы приехать в сборную, увидеться с парнями. Очень скучал, был с ними все это время на связи. Начинаем работать и готовиться.

У меня закончился контракт, поэтому мы с Вест Хэмом пожали друг другу руки и пожелали всего наилучшего. С этим клубом, болельщиками и игроками у меня связаны лишь самые теплые чувства. Я нашел там много друзей.

В футбольном плане я не играл столько, сколько мне бы хотелось. Но если смотреть глобально, то я познакомился со многими интересными людьми, изучил их традиции, увидел, как в Англии поддерживают Украину. Могу быть лишь благодарен этим людям".

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Также Ярмоленко прокомментировал предстоящий матч с шотландцами. Капитан сборной пообещал нашим воинам отдать все силы, чтобы вывести команду на чемпионат мира.

"Все понимают, что это будет матч за выход на чемпионат мира. Такие игры легкими не бывают. Конечно, будем готовиться, тренироваться, будем стараться победить. Знаем, что будет тяжело, но мы должны выйти и отдать все наши силы.

Хочется подарить людям хоть какую-то радость, это добавляет силы. Парни видели обращение наших военных, которые просили и просят, чтобы мы подарили им путевку на чемпионат мира. Я не могу гарантировать, что мы туда поедем, но обещаю, что мы отдадим ради этого все силы".

Напомним, что в случае победы над Шотландией наша команда сразится 5 июня с Уэльсом за право сыграть на ЧМ-2022. Сам мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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