Как повлияет война на матч Украина – Шотландия? Ответ тренера

Наставник шотландской команды Стив Кларк просит не смешивать войну и футбол. Его команда будет биться с украинцами за путевку на чемпионат мира

Кларк уверен, что война не скажется на результате матча с Украиной / Фото: REUTERS

1 июня сборная Украины сыграет стыковой матч ЧМ-2022. Главный тренер шотландцев Стив Кларк уже назвал футболистов, которые будут готовиться к этому поединку.

Кларк уверен, что война никак не повлияет на игру. Обе команды будут думать лишь о поездке на чемпионат мира.

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"Все говорят, что Украина будет очень мотивированной. Но я думаю, вы увидите, что у наших ребят тоже есть мотивация поехать в Катар. Мы долго ждали этой возможности. Такой стране, как Шотландия, сложно пройти квалификацию на чемпионат мира.

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Война в Украине? Это не повлияет на игру. Это игра в футбол. Все в Европе продемонстрировали большую солидарность с Украиной. Мы провели игру против Польши, где собрали для них хорошую сумму денег. Мы знаем, что ситуация в их стране ужасная. Но это игра в футбол. Они хотят победить, и мы хотим победить", – цитирует Кларка Футбол 24.

Ранее мы писали, что в Брюсселе запретили проводить матч сборной Украины. Наша команда хотела сыграть товарищеский поединок с ДР Конго.