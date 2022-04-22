Динамо знову перенесло від'їзд гравців до збірної України. В чому причина?

Наставник киян звернувся до Олександра Петракова з проханням відпустити гравців на два дні пізніше через благодійний спаринг

Мірча Луческу та Олександр Петраков дійшли домовленості

На початку червня збірна України з футболу проведе поєдинок плей-офф у відборі на ЧС-2022 проти Шотландії. Зустріч перенесена на літо через війну проти Росії.

Через агресію зупинений і чемпіонат України, тому гравці збірної отримали можливість заздалегідь зібратися та підготуватися до матчу. Головний тренер команди Олександр Петраков запланував початок збору на 29 квітня, проте з'явилися нюанси.

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Шахтар попросив відстрочку на відправку гравців до 2 травня, щоб зіграти благодійний поєдинок проти Хайдука (1 травня). Динамо ж зовсім збиралося не відпускати своїх футболістів до 23 травня, проте пізніше президент клубу все ж таки знайшов компроміс з УАФ.

Була домовленість, що гравці киян прибудуть 3 травня. Однак, як повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі, Дата знову перенесена.

За його інформацією, Мірча Луческу та Олександр Петраков домовилися про прибуття динамівців 5 травня. Причиною також є благодійний поєдинок, оскільки 4 травня Динамо зіграє з Базелем.

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Також тренери зійшлися на тому, що у грі проти швейцарців збірки відіграють лише за таймом, щоб прибути в розташування збірної у добрих кондиціях. А вже 6 травня національна команда запланувала свій перший спаринг.

Нагадаємо, що матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго. Переможець цієї пари 5 червня битиметься з Уельсом у Кардіффі, де й визначиться учасник ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі. Суперниками України можуть стати Англія, США та Іран.