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Олімпіада 2020 в Токіо

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Зеленський присвоїв звання героя України найтитулованішому спортсмену Паралімпіади

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 вересня, 12:29
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Президент України Володимир Зеленський нагородив п'ятиразового чемпіона Паралімпіади-2020 у Токіо Максима Крипака
Максим Крипак
Максим Крипак / Фото: Reuters

Про це Зеленський повідомив на зустрічі з учасниками Паралімпійських ігор.

"Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти (Максим Кріпак – прим.), тому що ти наш герой. І з сьогоднішнього дня Герой України", – заявив президент.

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Максим Кріпак попросив Володимира Олександровича допомогти президенту Національного паралімпійського комітету України створити центр для підготовки плавців.

Максим Крипак – зірка Паралімпіади
Максим Крипак – зірка Паралімпіади / Фото: Reuters

Нагадаємо, що на Паралімпіаді-2020 у Токіо український плавець завоював п'ять золотих і по одній срібній та бронзовій медалі. Українець став найтитулованішим спортсменом на Іграх в Токіо. Подібного досягнення Україна на літніх Паралімпіадах ще не мала.

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Мультимедалісти Токіо-2020

  • 1. Максим Кріпак (Україна) – плавання – 7 медалей (5-1-1)
  • 2. Ігор Бокий (Білорусь) – плавання – 5 (5-0-0)
  • 3. Лу Дун (Китай) – плавання – 4 (4-0-0)
  • 3. Чжен Тао (Китай) – плавання – 4 (4-0-0)
  • 5. Джессіка Лонг (США) – плавання – 6 (3-2-1)

Всього українська збірна завоювала 98 медалей: 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. У медальному заліку Україна посіла 6-е місце.

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