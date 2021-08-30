Всі українські медалі Паралімпіади 30 серпня

У шостий день Паралімпійських ігор у Токіо українські пара-атлети поповнили скарбничку нашої країни дев'ятьма медалями. 30 серпня Україна завершила на п'ятому місці в медальному заліку