Все украинские медали Паралимпиады 30 августа

Украинцы завоевали в понедельник девять медалей / Фото: Reuters
Сегодня украинцы завоевали одну золотую награду, четыре серебряных и четыре – бронзовых наград. После 30-го августа Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпиады-2020. У нас уже 54 медали!
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ЗОЛОТО
- Андрей Трусов (плавание, 100 м на спине)
СЕРЕБРО
- Игорь Цветов (легкая атлетика, 100 м)
- Андрей Дорошенко (стрельба, ПВ 10 м)
- Михаил Сербин (плавание, 200 м комплексное плавание)
- Яна Лебедева (легкая атлетика, метание диска)
БРОНЗА
- Роман Павлик (легкая атлетика, прыжки в длину)
- Ирина Щетник (стрельба, ПВ 10 м)
- Украина (плавание, эстафета 4х100 м)
- Зоя Овсий (легкая атлетика, метание диска)