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Восьмиразова! Українка поповнила свою колекцію медалей Паралімпійських ігор

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
31 серпня, 07:20
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Українська пара-легкоатлетка Оксана Ботурчук принесла Україні 55-у медаль Паралімпійських ігор в Токіо. Українка стала срібною призеркою в забігу на 400 метрів
Оксана Ботурчук завоювала срібло Токіо-2020
Оксана Ботурчук завоювала срібло Токіо-2020 / Фото: REUTERS

У цій дисципліні (T12) пара-спортсмени c порушенням зору біжать в супроводі спеціальних гідів.

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Ботурчук прийшла до фінішу другою, поступившись Омарі Дуранд з Куби. Третьою до фінішу прийшла Алехандра Паола Перес Лопес з Венесуели.

Оксана завоювала восьму паралімпійську медаль у своїй кар'єрі. Вона була чемпіонкою Пекіна-2008 на стометрівці, там же брала ще дві срібні медалі. У Лондоні-2012 українка завоювала срібло і бронзу, а в Ріо 2016 виграла дві срібні медалі.

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Медаль Ботурчук стала для України 55-ю на паралімпіаді-2020. На рахунку нашої команди 12 золотих нагород, 28 – срібних і 15 – бронзових. Втім, вже сьогодні Україна втратила дві строчки в медальному заліку Паралімпіади-2020.

Так проходять змагання в бігу в класі Т12:

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