Забрали на інвалідному візку: битва за право зіграти зі Світоліною завершилася драмою

Визначилася суперниця українки Еліни Світоліної по півфіналу Олімпіади-2020. Поєдинок між Паулою Бадосою і Маркетою Вондрусовою завершився після першого сету

Бадоса не змогла дограти матч проти Вондрусової / Фото: Reuters

По ходу поєдинку 1/4 фіналу Бадосі стало погано через неймовірну спеку в Токіо. Зараз там +32 градуси за Цельсієм і дуже висока вологість.

Іспанці стало настільки погано, що вона самостійно не змогла покинути корт. Спортсменку забрали на інвалідному візку.

На момент зупинки матчу Вондрусова виграла перший сет 6:3.

Вондрусова і Світоліна зустрінуться в півфіналі у четвер, 29 липня. Початок поєдинку – після 5 години ранку за київським часом.

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо ви можете знайти в нашому спеціальному матеріалі.

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