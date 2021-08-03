Українському спринтерові не вистачило тисячних секунди до півфіналу Олімпіади!

На Олімпійських іграх в Токіо пройшла кваліфікація в бігу на 200-метрівці у чоловіків, де Україну представляв лише досвідчений Сергій Смелик

Сергій Смелик на Олімпіаді боровся до останнього / Фото: Reuters

34-річний Смелик добре виглядав у своєму забігу, де посів четверте місце. Але українець програвши фініш, і це коштувало йому виходу до наступного раунду. Раніше дві українки під жахливою зливою добігли до фіналу Токіо на 400 м з бар'єрами.

Читайте також: "Такого ще ніколи не було". Марина Бех-Романчук пояснила, що сталося у фіналі Олімпіади

У Токіо спринтер Смелик показав свій найкращий результат в цьому сезоні на 200-метрівці – 20,53 секунди, але став тільки 17-м в підсумковому протоколі і не пройшов у півфінал японської Олімпіади.



Фото Reuters

В тренді Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 3 серпня

Сергію не пощастило потрапити в один з найсильніших забігів, оскільки ще вісім учасників півфіналу пройшли дистанцію повільніше за українця, але відібрали безпосередньо. А щоб дістатися за часом Смелику не вистачило тисячних секунди.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сегодня":