Українські легкоатлети невдало стартували на Олімпіаді-2020

У перший день змагань з легкої атлетики на Олімпійських іграх в Токіо Україна втратила двох представників. Кваліфікацію не подолали Андрій Проценко та Микита Нестеренко

Андрій Проценко не пробився в фінал Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Проценко виступав в кваліфікації стрибків у висоту. Українець продемонстрував результат 2.25 м.

Він програв лідерам всього 0.03 м, але в підсумку посів 14-е місце в зведеній таблиці кваліфікації і не пробився до фіналу.

Микита Нестеренко метнув диск на 60.95 м і посів підсумкове 20-е місце. фіналісти сьогодні метали як мінімум на два метри далі.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.