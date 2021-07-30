Українські легкоатлети невдало стартували на Олімпіаді-2020

Проценко виступав в кваліфікації стрибків у висоту. Українець продемонстрував результат 2.25 м.
Він програв лідерам всього 0.03 м, але в підсумку посів 14-е місце в зведеній таблиці кваліфікації і не пробився до фіналу.
Микита Нестеренко метнув диск на 60.95 м і посів підсумкове 20-е місце. фіналісти сьогодні метали як мінімум на два метри далі.
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.