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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українки боротимуться за медалі в велотреку! У фінал вийшли відразу дві спортсменки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 серпня, 11:54
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Українки Олена Старікова і Любов Басова пробилися до фіналу Олімпійських ігор в Токіо в змаганні з велотреку в дисципліні кейрін. Боротися за медалі вони будуть вже сьогодні!
Старікова і Басова вийшли в фінал Олімпіади
Старікова і Басова вийшли в фінал Олімпіади / Фото: REUTERS

У півфінальному заїзді Олена Старікова стала переможницею, а Любов Басова прийшла до фінішу третьою, відставши від лідера на 0.071 секунди.

Вперше в історії Олімпійських ігор Україна в фіналі велотреку буде представлена двома спортсменками!

У фінальному заїзді участь братимуть шість спортсменок – по три кращих їх двох півфінальних гонок.

В тренді

Сама медальна гонка відбудеться сьогодні, початок – о 11:45 за Києвом.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
33
24
16
73
2
flag США СШАUS
27
34
24
85
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
8
14
43
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
4
18
39
5
flag ОКР ОКРROC
15
21
19
55
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
16
49
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Італія ІталіяIT
7
10
16
33
9
flag Нідерланди НідерландиNL
7
8
9
24
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
7
5
6
18
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