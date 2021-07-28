У нього дві нагороди, у неї жодної. Харлан привітала бойфренда з успішним виступом у Токіо

Найкраща українська фехтувальниця ніжно підтримала свого коханого після виграшу двох медалей на Олімпіаді-2020

Ольга Харлан привітала Луїджі Самеле з медалями / Фото: Инстаграм

Італійський фехтувальник Луїджі Самеле завоював два срібла – в особистій і командній шаблі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

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Луїджі Самеле / Фото: Инстаграм

Луїджі зустрічається з найкращою українською шаблісткою Ольгою Харлан. Його дівчина цього тижнія сенсаційно програла в першому ж поєдинку, втративши шанс поборотися за медаль у Токіо.

Незважаючи на провальний виступ, Харлан змогла порадіти за свого бойфренда і привітала його у себе в Інстаграм з двома завойованими медалями:

"Одного разу ти сказав мені:" Я б хотів мати хоча б одну особисту медаль. Будь ласка, Господи! Одну-єдину, будь ласка!". Ти сміявся, так, нібито це щось недосяжне. Але я побачила в твоїх очах , що ти цього дуже сильно хочеш.

Ти важко працював, боровся крізь біль. І тепер у тебе дві олімпійські медалі! Я так пишаюся тобою, моя любов! Ти це заслужив. Я тебе дуже сильно люблю".

Самеле подякував Ользі в коментарі під публікацією:

"Я б ніколи не впорався без тебе! Ти показала мені, що означає вірити, незважаючи ні на що, ти показала мені, як домогтися професійного мислення і щоденної роботи. Ти чемпіон, яким я завжди мріяв бути (і ти знаєш, що я ганявся за тобою з 15 років).

Не можу повірити, що незалежно від того, скільки медалей ти виграв у своїй кар'єрі, ти все одно плачеш, коли програєш, показуючи світу, наскільки ти голодний і конкурентоспроможний. Одного разу ти сказала мені вірити і не здаватися, тому я зробив це сьогодні. Спасибі за те, що ти була моїм кумиром, перш ніж стати моєю великою любов'ю".

Луїджі Самеле не дотримується емоції після завойованої медалі / Фото: Инстаграм

Відзначимо, що за свою кар'єру 30-річна Харлан виграла командне олімпійське золото в Пекіні-2008, а також здобула по одній особистій бронзовій медалі на Іграх в Лондоні-2012 і Ріо-2016. Крім того, з Бразилії українка привезла командне срібло.

Ольга Харлан / Фото: FIE

Олімпіада в Токіо стала четвертою в кар'єрі шестиразової чемпіонки світу і першою, з якою вона повернулася з порожніми руками. Після нещодавнього фіаско українка заявила, що має намір взяти паузу в професійній кар'єрі.