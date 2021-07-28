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Олімпіада 2020 в Токіо

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У нього дві нагороди, у неї жодної. Харлан привітала бойфренда з успішним виступом у Токіо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
28 липня, 21:09
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Найкраща українська фехтувальниця ніжно підтримала свого коханого після виграшу двох медалей на Олімпіаді-2020
Ольга Харлан привітала Луїджі Самеле з медалями
Ольга Харлан привітала Луїджі Самеле з медалями / Фото: Инстаграм

Італійський фехтувальник Луїджі Самеле завоював два срібла – в особистій і командній шаблі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

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Луїджі Самеле
Луїджі Самеле / Фото: Инстаграм

Луїджі зустрічається з найкращою українською шаблісткою Ольгою Харлан. Його дівчина цього тижнія сенсаційно програла в першому ж поєдинку, втративши шанс поборотися за медаль у Токіо.

Незважаючи на провальний виступ, Харлан змогла порадіти за свого бойфренда і привітала його у себе в Інстаграм з двома завойованими медалями:

"Одного разу ти сказав мені:" Я б хотів мати хоча б одну особисту медаль. Будь ласка, Господи! Одну-єдину, будь ласка!". Ти сміявся, так, нібито це щось недосяжне. Але я побачила в твоїх очах , що ти цього дуже сильно хочеш.

Ти важко працював, боровся крізь біль. І тепер у тебе дві олімпійські медалі! Я так пишаюся тобою, моя любов! Ти це заслужив. Я тебе дуже сильно люблю".

Самеле подякував Ользі в коментарі під публікацією:

"Я б ніколи не впорався без тебе! Ти показала мені, що означає вірити, незважаючи ні на що, ти показала мені, як домогтися професійного мислення і щоденної роботи. Ти чемпіон, яким я завжди мріяв бути (і ти знаєш, що я ганявся за тобою з 15 років).

Не можу повірити, що незалежно від того, скільки медалей ти виграв у своїй кар'єрі, ти все одно плачеш, коли програєш, показуючи світу, наскільки ти голодний і конкурентоспроможний. Одного разу ти сказала мені вірити і не здаватися, тому я зробив це сьогодні. Спасибі за те, що ти була моїм кумиром, перш ніж стати моєю великою любов'ю".

Луїджі Самеле не дотримується емоції після завойованої медалі
Луїджі Самеле не дотримується емоції після завойованої медалі / Фото: Инстаграм

Відзначимо, що за свою кар'єру 30-річна Харлан виграла командне олімпійське золото в Пекіні-2008, а також здобула по одній особистій бронзовій медалі на Іграх в Лондоні-2012 і Ріо-2016. Крім того, з Бразилії українка привезла командне срібло.

Ольга Харлан
Ольга Харлан / Фото: FIE

Олімпіада в Токіо стала четвертою в кар'єрі шестиразової чемпіонки світу і першою, з якою вона повернулася з порожніми руками. Після нещодавнього фіаско українка заявила, що має намір взяти паузу в професійній кар'єрі.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
2
flag Китай КитайCN
12
6
9
27
3
flag США СШАUS
11
11
9
31
4
flag ОКР ОКРROC
7
10
6
23
5
flag Австралія АвстраліяAU
6
1
9
16
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
2
5
10
9
flag Франція ФранціяFR
3
2
3
8
10
flag Нідерланди НідерландиNL
2
6
3
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