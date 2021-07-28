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Олимпиада 2020 в Токио

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У него две награды, у нее ни одной. Харлан поздравила бойфренда с успешным выступлением в Токио

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
28 июля, 21:09
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Лучшая украинская фехтовальщица нежно поддержала своего возлюбленного после выигрыша двух медалей на Олимпиаде-2020
Ольга Харлан поздравила Луиджи Самеле с медалями
Ольга Харлан поздравила Луиджи Самеле с медалями / Фото: Инстаграм

Итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле завоевал два серебра – в личной и командной сабле на Олимпийских играх-2020 в Токио.

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Луиджи Самеле
Луиджи Самеле / Фото: Инстаграм

Луиджи встречается с лучшей украинской саблисткой Ольгой Харлан. Его девушка на этой неделе сенсационно проиграла в первом же поединке, потеряв шанс побороться за медаль в Токио.

Несмотря на провальное выступление, Харлан смогла порадоваться за своего бойфренда и поздравила его у себя в Инстаграм с двумя завоеванными медалями:

"Однажды ты сказал мне: "Я бы хотел иметь хотя бы одну личную медаль. Пожалуйста, Господи! Одну-единственную, пожалуйста!". Ты улыбался и смеялся, так, будто бы это что-то недостижимое. Но я увидела в твоих глазах, что ты этого очень сильно хочешь.

Ты тяжело работал, сражался сквозь боль. И теперь у тебя две олимпийские медали! Я так горжусь тобой, моя любовь! Ты это заслужил. Я тебя очень сильно люблю".

Самеле поблагодарил Ольгу в комментарии под публикацией:

"Я бы никогда не справился без тебя! Ты показала мне, что означает верить, несмотря ни на что, ты показала мне, как добиться профессионального мышления и ежедневной работы. Ты чемпион, которым я всегда мечтал быть (и ты знаешь, что я гонялся за тобой с 15 лет).

Не могу поверить, что независимо от того, сколько медалей ты выиграл в своей карьере, ты все равно плачешь, когда проигрываешь, показывая миру, насколько ты голоден и конкурентоспособен. Однажды ты сказала мне верить и не сдаваться, поэтому я сделал это сегодня. Спасибо за то, что ты была моим кумиром, прежде чем стать моей большой любовью".

Луиджи Самеле не сдерживает эмоции после завоеванной медали
Луиджи Самеле не сдерживает эмоции после завоеванной медали / Фото: Инстаграм

Отметим, что за свою карьеру 30-летняя Харлан виграла командное олимпийское золото в Пекине-2008, а также добыла по одной личной бронзовой медали на Играх в Лондоне-2012 и Рио-2016. Кроме того, из Бразилии украинка привезла командное серебро.

Ольга Харлан
Ольга Харлан / Фото: FIE

Олимпиада в Токио стала четвертой в карьере шестикратной чемпионки мира и первой, с которой она вернулась с пустыми руками. После недавнего фиаско украинка заявила, что намерена взять паузу в профессиональной карьере.

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