У него две награды, у нее ни одной. Харлан поздравила бойфренда с успешным выступлением в Токио

Лучшая украинская фехтовальщица нежно поддержала своего возлюбленного после выигрыша двух медалей на Олимпиаде-2020

Ольга Харлан поздравила Луиджи Самеле с медалями / Фото: Инстаграм

Итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле завоевал два серебра – в личной и командной сабле на Олимпийских играх-2020 в Токио.

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Луиджи Самеле / Фото: Инстаграм

Луиджи встречается с лучшей украинской саблисткой Ольгой Харлан. Его девушка на этой неделе сенсационно проиграла в первом же поединке, потеряв шанс побороться за медаль в Токио.

Несмотря на провальное выступление, Харлан смогла порадоваться за своего бойфренда и поздравила его у себя в Инстаграм с двумя завоеванными медалями:

"Однажды ты сказал мне: "Я бы хотел иметь хотя бы одну личную медаль. Пожалуйста, Господи! Одну-единственную, пожалуйста!". Ты улыбался и смеялся, так, будто бы это что-то недостижимое. Но я увидела в твоих глазах, что ты этого очень сильно хочешь.

Ты тяжело работал, сражался сквозь боль. И теперь у тебя две олимпийские медали! Я так горжусь тобой, моя любовь! Ты это заслужил. Я тебя очень сильно люблю".

Самеле поблагодарил Ольгу в комментарии под публикацией:

"Я бы никогда не справился без тебя! Ты показала мне, что означает верить, несмотря ни на что, ты показала мне, как добиться профессионального мышления и ежедневной работы. Ты чемпион, которым я всегда мечтал быть (и ты знаешь, что я гонялся за тобой с 15 лет).

Не могу поверить, что независимо от того, сколько медалей ты выиграл в своей карьере, ты все равно плачешь, когда проигрываешь, показывая миру, насколько ты голоден и конкурентоспособен. Однажды ты сказала мне верить и не сдаваться, поэтому я сделал это сегодня. Спасибо за то, что ты была моим кумиром, прежде чем стать моей большой любовью".

Луиджи Самеле не сдерживает эмоции после завоеванной медали / Фото: Инстаграм

Отметим, что за свою карьеру 30-летняя Харлан виграла командное олимпийское золото в Пекине-2008, а также добыла по одной личной бронзовой медали на Играх в Лондоне-2012 и Рио-2016. Кроме того, из Бразилии украинка привезла командное серебро.

Ольга Харлан / Фото: FIE

Олимпиада в Токио стала четвертой в карьере шестикратной чемпионки мира и первой, с которой она вернулась с пустыми руками. После недавнего фиаско украинка заявила, что намерена взять паузу в профессиональной карьере.