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У Харлан слезы лились рекой – и это не из-за поражения в Токио

Олег Люлька Олег Люлька
27 июля, 14:49
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Легендарную саблистку растрогали слова поддержки после того, как она сенсационно проиграла в первом же раунде олимпийского турнира в фехтовании
Ольга Харлан после неудачи в Токио
Ольга Харлан после неудачи в Токио / Фото: Instagram

После вылета с Олимпийских игр уже в 1/16 финала олимпийского турнира в фехтовании самая титулованная спортсменка в украинской делегации Ольга Харлан не могла найти себе места.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то, кроме меня? Нет", – писала 30-летняя спортсменка в Instagram

Ольга Харлан
Ольга Харлан / Фото: Instagram

Однако многие звезды спорта поддержали ее после неудачи, среди них – Жан Беленюк, Элина Свитолина, Дарья Белодед и Анна Ризатдинова. "Ты легенда навсегда", – отметила, в частности, Белодед.

И Ольга Харлан, похоже, ожила.

"Друзья, спасибо огромное всем за прекрасные слова поддержки! Я прочитала каждое сообщение и каждый комментарий. Это дорогого стоит! Слезы лились рекой… Спасибо вам! Вы даете повод верить в лучшее", – призналась Ольга сегодня у себя в сториз

Ольга Харлан. Коллаж – "Сегодня"
Ольга Харлан. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Instagram

Впрочем, Харлан, в активе которой "золото" Пекина-2008, "бронза" Лондона-2012, а также "бронза" и "серебро" Рио-2016, пока так и не сказала, продолжит ли спортивную карьеру.

Ранее заслуженный тренер Украины Валерий Штурбабин призвал Харлан определитьсяличная жизнь или фехтование.

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