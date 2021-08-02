Наші атлети у вівторок виступатимуть в семи видах спорту, в трьох з них є надії на медалі! Чекаємо нагород у легкій атлетиці, вільній боротьбі та спортивній гімнастці.
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А ще в цей день на Іграх в Токіо стартує наша медальна надія Жан Беленюк. Також великі надії покладаємо на наших синхроністок Анастасію Савчук та Марту Федіну.
Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 3 серпня:
3:44. Гребля на байдарках і каное. Каное-двійка, 1000 м (півфінал): Павло Алтухов, Дмитро Янчук.
4:01. Легка атлетика. жінки, 400 м (попередні): Тетяна Мельник.
4:50. Легка атлетика. Жінки, стрибки в довжину (фінал): Марина Бех-Романчук.
5:37. Легка атлетика. Чоловіки, 200 м (попередні): Сергій Смелик.
6:00. Греко-римська боротьба. чоловіки: Парвіз Насібов (До 67 кг). Півфінали з 12.15.
6:00 . Греко-римська боротьба. чоловіки: Жан Беленюк (До 87 кг). Півфінали з 12.15.
6:00. Вільна боротьба. Жінки, до 62 кг: Ірина Коляденко. Півфінали з 12.15.
11:00 . Спортивна гімнастика. Чоловіки, вправи на брусах (Фінал): Петро Пахнюк.
13.00. Кінний спорт. Конкур (кваліфікація): Олександр Продан.
13:30. Синхронне плавання. Жінки, дуети, технічна програма: Анастасія Савчук і Марта Федіна.
14.40. Легка атлетика. Чоловіки, штовхання ядра (кваліфікація): Ігор Мусієнко.
14:55 . Вільна боротьба. Жінки, до 68 кг (Сутичка за бронзу) Алла Черкасова.