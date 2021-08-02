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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 3 серпня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 серпня, 23:40
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У вівторок, 3 серпня, на Олімпійських іграх в Токіо виступлять 14 представників України. Марина Бех-Романчук, Алла Черкасова і Петро Пахнюк спробують взяти медалі
Чекаємо успішного виступу від Марини Бех-Романчук і Жана Беленюка
Чекаємо успішного виступу від Марини Бех-Романчук і Жана Беленюка / Фото: Reuters, AFP

Наші атлети у вівторок виступатимуть в семи видах спорту, в трьох з них є надії на медалі! Чекаємо нагород у легкій атлетиці, вільній боротьбі та спортивній гімнастці.

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А ще в цей день на Іграх в Токіо стартує наша медальна надія Жан Беленюк. Також великі надії покладаємо на наших синхроністок Анастасію Савчук та Марту Федіну.

Жан Беленюк у вишиванці
Жан Беленюк у вишиванці / Фото: Instagram

Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 3 серпня:

3:44. Гребля на байдарках і каное. Каное-двійка, 1000 м (півфінал): Павло Алтухов, Дмитро Янчук.

4:01. Легка атлетика. жінки, 400 м (попередні): Тетяна Мельник.

4:50. Легка атлетика. Жінки, стрибки в довжину (фінал): Марина Бех-Романчук.

5:37. Легка атлетика. Чоловіки, 200 м (попередні): Сергій Смелик.

6:00. Греко-римська боротьба. чоловіки: Парвіз Насібов (До 67 кг). Півфінали з 12.15.

В тренді

6:00 . Греко-римська боротьба. чоловіки: Жан Беленюк (До 87 кг). Півфінали з 12.15.

6:00. Вільна боротьба. Жінки, до 62 кг: Ірина Коляденко. Півфінали з 12.15.

11:00 . Спортивна гімнастика. Чоловіки, вправи на брусах (Фінал): Петро Пахнюк.

13.00. Кінний спорт. Конкур (кваліфікація): Олександр Продан.

13:30. Синхронне плавання. Жінки, дуети, технічна програма: Анастасія Савчук і Марта Федіна.

14.40. Легка атлетика. Чоловіки, штовхання ядра (кваліфікація): Ігор Мусієнко.

14:55 . Вільна боротьба. Жінки, до 68 кг (Сутичка за бронзу) Алла Черкасова.

Алла Черкасова вийшла до півфіналу Токіо-2020
Алла Черкасова вийшла до півфіналу Токіо-2020 / Фото: Reuters

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
29
17
16
62
2
flag США СШАUS
22
25
17
64
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
12
12
35
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Німеччина НімеччинаDE
6
6
11
23
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
flag Нідерланди НідерландиNL
5
7
6
18
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