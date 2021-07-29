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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 30 липня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
29 липня, 20:30
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30 липня на Олімпійських іграх в Токіо будуть розіграні медалі в академічному веслуванні, плаванні, дзюдо. А ще на нас чекають змагання з боксу, кінного спорту та легкої атлетики
Олімпіада-2020 в Токіо
Олімпіада-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Читайте також: Медальний залік Олімпіади-2020 після шостого дня.

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 30 липня:

  • 2:45. Академічне веслування
  • 4:30. Плавання
  • 6:00. Плавання
  • 6:10. Дзюдо
  • 8:45. Стрільба з лука
  • 10:30. Студія: Олімпійські ігри
  • 11:00. Стрільба з лука. Дзюдо. Легка атлетика. Фехтування
  • 13:50. Легка атлетика
  • 15:00. Повтори
  • 15:30. Кінний спорт
  • 16:30. Студія: Олімпійські ігри
  • 18:20. Повтори
  • 21:40. Час Олімпійських ігор
  • 22:00. Повтори

Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі
Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі / Фото: REUTERS

В тренді

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Наші медалісти. Дар'я Білодід і Ігор Рейзлін
Наші медалісти. Дар'я Білодід і Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
15
7
9
31
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
6
25
3
flag США СШАUS
14
14
10
38
4
flag ОКР ОКРROC
8
11
9
28
5
flag Австралія АвстраліяAU
8
2
10
20
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
7
6
18
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
3
5
12
8
flag Франція ФранціяFR
3
5
3
11
9
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
7
13
10
flag Італія ІталіяIT
2
7
10
19
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
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Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
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