Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 30 июля

30 июля на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в академической гребле, плавании, дзюдо. А еще нас ждут соревнования по боксу, конному спорту и легкой атлетике

Олимпиада-2020 в Токио / Фото: Reuters

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 30 июля:

02:45. Академическая гребля

Академическая гребля 04:30. Плавание

Плавание 06:00. Плавание

Плавание 06:10. Дзюдо

Дзюдо 08:45. Стрельба из лука

Стрельба из лука 10:30. Студия: Олимпийские игры

Студия: Олимпийские игры 11:00. Стрельба из лука. Дзюдо. Легкая атлетика. Фехтование

Стрельба из лука. Дзюдо. Легкая атлетика. Фехтование 13:50. Легкая атлетика

Легкая атлетика 15:00. Повторы

Повторы 15:30. Конный спорт

Конный спорт 16:30. Студия: Олимпийские игры

Студия: Олимпийские игры 18:20. Повторы

Повторы 21:40. Время Олимпийских игр

Время Олимпийских игр 22:00. Повторы

Михаил Романчук на олимпийском пьедестале / Фото: REUTERS

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Наши медалисты. Дарья Белодед и Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.