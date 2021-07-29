Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 30 июля

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 30 июля:
- 02:45. Академическая гребля
- 04:30. Плавание
- 06:00. Плавание
- 06:10. Дзюдо
- 08:45. Стрельба из лука
- 10:30. Студия: Олимпийские игры
- 11:00. Стрельба из лука. Дзюдо. Легкая атлетика. Фехтование
- 13:50. Легкая атлетика
- 15:00. Повторы
- 15:30. Конный спорт
- 16:30. Студия: Олимпийские игры
- 18:20. Повторы
- 21:40. Время Олимпийских игр
- 22:00. Повторы
Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.
Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.