Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Розклад Олімпіади-2020 на 31 липня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
31 липня, 06:00
Копіювати лінк
У суботу, 31 липня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в 13 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Символ Олімпійських ігор - Олімпійські кільця
Символ Олімпійських ігор - Олімпійські кільця / Фото: Reuters

У суботу, 31 липня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 13 різних дисциплінах. Розклад 9-го дня Олімпіади-2020:

В тренді

БАДМІНТОН

часдисципліна
3:00чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
3:00жінки, парний розряд, 1/2 фіналу, #1
3:00жінки, парний розряд, 1/2 фіналу, #2
12:00жінки, одиночний розряд, 1/2 фіналу, #1
12:00жінки, одиночний розряд, 1/2 фіналу, #2
12:00чоловіки, парний розряд, матч за 3-е місце
12:00чоловіки, парний розряд, фінал

БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
4:00чоловіки IRI – FRA, група A
7:40чоловіки ITA – NGR, група B
11:20чоловіки AUS – GER, група B
15:00чоловіки USA – CZE, група A

БЕЙСБОЛ

часдисципліна
6:00чоловіки JPN – MEX, група A
13:00чоловіки KOR – USA, група B

БОКС

часдисципліна
5:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/2 фіналу #1
5:00жінки, середня вага, 75 кг, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/8 фіналу
5:00чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/8 фіналу
11:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/2 фіналу #2
11:00жінки, середня вага, 75 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/8 фіналу
11:00чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/8 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
4:10чоловіки, BMX, фрістайл, кваліфікація
4:10жінки, BMX, фрістайл, кваліфікація

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
4:00чоловіки MNE – KAZ, група B
5:30чоловіки AUS – ESP, група B
8:00чоловіки USA – HUN, група A
9:30чоловіки CRO – SRB, група B
12:20чоловіки ITA – JPN, група A
13:50чоловіки RSA – GRE, група A

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
3:00жінки DOM – KEN, група А
5:05жінки USA – RUS, група В
8:20жінки ARG – TUR, група В
10:25жінки SRB – BRA, група А
13:40жінки JPN – KOR, група А
15:45жінки CHN – ITA, група В

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ

часдисципліна
3:00жінки BRA – USA, група D
4:00жінки LAT – KEN, група D
5:00чоловіки JPN – GER, група F
9:00чоловіки LAT – MEX, група B
9:00жінки, lucky losers
9:00жінки, lucky losers
10:00чоловіки RUS – CZE, група B
14:00чоловіки, lucky losers
14:00чоловіки, lucky losers

ГАНДБОЛ

часдисципліна
3:00жінки ANG – JPN, група A
5:00жінки MNE – KOR, група A
8:15жінки RUS – FRA, група B
10:15жінки BRA – SWE, група B
13:30жінки HUN – ESP, група B
15:30жінки NOR – NED, група A

ГОЛЬФ

часдисципліна
1:30чоловіки, індивідуальна першість, раунд-III

ДЗЮДО

часдисципліна
5:00мікст, командний турнір, попередній раунд
6:00мікст, командний турнір, 1/4 фіналу
7:00мікст, командний турнір, втішні поєдинки
8:00мікст, командний турнір, 1/2 фіналу
11:00мікст, командний турнір, за 3-е місце
13:00мікст, командний турнір, фінал

КІННИЙ СПОРТ

часдисципліна
2:30триборство, індивідуальна першість, виїздки, 2-ий день, сесія 3
2:30триборство, командна першість, виїздки, 2-ий день, сесія 3

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
3:00жінки, 400 м з бар'єрами, раунд I
3:30жінки, метання диска, кваліфікація A
3:40чоловіки, стрибки з жердиною, кваліфікація A + B
3:50чоловіки, 800 м, раунд I
4:45жінки, 100 м з бар'єрами, раунд I
4:55жінки, метання диска, кваліфікація B
5:35чоловіки, 100 м, попередній раунд
13:10чоловіки, стрибки в довжину, кваліфікація A + B
13:15жінки, 100 м, півфінали
13:45чоловіки, 100 м, раунд I
14:15чоловіки, метання диска, фінал
14:50жінки, 800 м, півфінали
15:35змішана естафета 4х400 м, фінал
15:50жінки, 100 м, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

часдисципліна
6:00чоловіки, клас фін, гонка-7-8
6:00чоловіки, клас 49-й, гонка-10-11-12
6:00жінки, клас 49-ий FX, гонка-10-11-12
6:00клас накрити 17, відкритий, гонка-7-8-9
9:30жінки, віндсерфінг (RS: X), фінал
10:00чоловіки, віндсерфінг (RS: X), фінал

ПЛАВАННЯ

часдисципліна
4:30чоловіки, батерфляй, 100 м, фінал
4:40жінки, спина, 200 м, фінал
4:50жінки, вільний стиль, 800 м, фінал
5:10чоловіки, вільний стиль, 50 м, півфінали
5:30жінки, вільний стиль, 50 м, півфінали
5:40мікст, комплексне плавання, естафета 4х100 м, фінал

СТРИБКИ У ВОДУ

часдисципліна
9:00жінки, трамплін 3 м, 1/2 фіналу

СТРИБКИ НА БАТУТІ

часдисципліна
7:00чоловіки, індивідуальна першість, кваліфікація
8:50чоловіки, індивідуальна першість, фінал

РЕГБІ

часдисципліна
3:00жінки, матч за 11-12 місця
3:30жінки, матч за 9-10 місця
4:00жінки, класиф. за 5-8 місця
4:30жінки, класиф. за 5-8 місця
5:00жінки, 1/2 фіналу, # 1
5:30жінки, 1/2 фіналу, # 2
10:30жінки, матч за 7-8 місця
11:00жінки, матч за 5-6 місця
11:30жінки, фінал за 3-е місце
12:00жінки, фінал

СТРІЛЬБА

часдисципліна
3:00мікст, траншейний стенд, команди, кваліфікація
6:00жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень, кваліфікація
7:30мікст, траншейний стенд, команди, фінал
10:00жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень, фінал

СТРІЛЬБА З ЛУКА

часдисципліна
3:30чоловіки, приватне пер-во, 1/8 фіналу
8:45чоловіки, приватне пер-во, 1/4 фіналу
8:45чоловіки, приватне пер-во, 1/2 фіналу
8:45чоловіки, приватне пер-во, матч за 3-е місце
8:45чоловіки, приватне пер-во, фінал

ТЕНІС

часдисципліна
6:00чоловіки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
6:00жінки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
6:00жінки, одиночний розряд, фінал
6:00жінки, парний розряд, матч за 3-е місце
6:00змішані пари, матч за 3-е місце

ТРИАТЛОН

часдисципліна
1:30змішана естафета, фінал

ВАЖКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
5:50чоловіки, 81 кг, група В
5:50чоловіки, 96 кг, група В
9:50чоловіки, 81 кг, фінал, група А
13:50чоловіки, 96 кг, фінал, група А

ФЕХТУВАННЯ

часдисципліна
4:00жінки, шабля, команди, 1/8 фіналу
4:55жінки, шабля, команди, 1/4 фіналу
5:50жінки, шабля, команди, класифікація 5-8
6:45жінки, шабля, команди, 1/2 фіналу
7:40жінки, шабля, команди, за 5-6 місця
8:35жінки, шабля, команди, за 7-8 місця
12:30жінки, шабля, команди, матч за 3-е місце
13:30жінки, шабля, команди, фінал

ФУТБОЛ

часдисципліна
11:00чоловіки, 1/4 фіналу, #1
12:00чоловіки, 1/4 фіналу, #2
13:00чоловіки, 1/4 фіналу, #3
14:00чоловіки, 1/4 фіналу, #4

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

часдисципліна
3:30жінки CHN – NZL, група B
4:00жінки JPN – ESP, група B
5:45жінки ARG – AUS, група B
6:15жінки IND – RSA, група A
12:30жінки GER – NED, група A
14:45жінки IRL – GBR, група A

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
19
11
11
41
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
16
17
11
44
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
13
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
9
26
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
6
14
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти