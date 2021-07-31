Розклад Олімпіади-2020 на 31 липня
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У суботу, 31 липня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в 13 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Символ Олімпійських ігор - Олімпійські кільця / Фото: Reuters
У суботу, 31 липня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 13 різних дисциплінах. Розклад 9-го дня Олімпіади-2020:
В тренді
БАДМІНТОН
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
|3:00
|жінки, парний розряд, 1/2 фіналу, #1
|3:00
|жінки, парний розряд, 1/2 фіналу, #2
|12:00
|жінки, одиночний розряд, 1/2 фіналу, #1
|12:00
|жінки, одиночний розряд, 1/2 фіналу, #2
|12:00
|чоловіки, парний розряд, матч за 3-е місце
|12:00
|чоловіки, парний розряд, фінал
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки IRI – FRA, група A
|7:40
|чоловіки ITA – NGR, група B
|11:20
|чоловіки AUS – GER, група B
|15:00
|чоловіки USA – CZE, група A
БЕЙСБОЛ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки JPN – MEX, група A
|13:00
|чоловіки KOR – USA, група B
БОКС
|час
|дисципліна
|5:00
|жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/2 фіналу #1
|5:00
|жінки, середня вага, 75 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/8 фіналу
|5:00
|чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/2 фіналу #2
|11:00
|жінки, середня вага, 75 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/8 фіналу
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|4:10
|чоловіки, BMX, фрістайл, кваліфікація
|4:10
|жінки, BMX, фрістайл, кваліфікація
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки MNE – KAZ, група B
|5:30
|чоловіки AUS – ESP, група B
|8:00
|чоловіки USA – HUN, група A
|9:30
|чоловіки CRO – SRB, група B
|12:20
|чоловіки ITA – JPN, група A
|13:50
|чоловіки RSA – GRE, група A
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки DOM – KEN, група А
|5:05
|жінки USA – RUS, група В
|8:20
|жінки ARG – TUR, група В
|10:25
|жінки SRB – BRA, група А
|13:40
|жінки JPN – KOR, група А
|15:45
|жінки CHN – ITA, група В
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки BRA – USA, група D
|4:00
|жінки LAT – KEN, група D
|5:00
|чоловіки JPN – GER, група F
|9:00
|чоловіки LAT – MEX, група B
|9:00
|жінки, lucky losers
|9:00
|жінки, lucky losers
|10:00
|чоловіки RUS – CZE, група B
|14:00
|чоловіки, lucky losers
|14:00
|чоловіки, lucky losers
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки ANG – JPN, група A
|5:00
|жінки MNE – KOR, група A
|8:15
|жінки RUS – FRA, група B
|10:15
|жінки BRA – SWE, група B
|13:30
|жінки HUN – ESP, група B
|15:30
|жінки NOR – NED, група A
ГОЛЬФ
|час
|дисципліна
|1:30
|чоловіки, індивідуальна першість, раунд-III
ДЗЮДО
|час
|дисципліна
|5:00
|мікст, командний турнір, попередній раунд
|6:00
|мікст, командний турнір, 1/4 фіналу
|7:00
|мікст, командний турнір, втішні поєдинки
|8:00
|мікст, командний турнір, 1/2 фіналу
|11:00
|мікст, командний турнір, за 3-е місце
|13:00
|мікст, командний турнір, фінал
КІННИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|2:30
|триборство, індивідуальна першість, виїздки, 2-ий день, сесія 3
|2:30
|триборство, командна першість, виїздки, 2-ий день, сесія 3
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, 400 м з бар'єрами, раунд I
|3:30
|жінки, метання диска, кваліфікація A
|3:40
|чоловіки, стрибки з жердиною, кваліфікація A + B
|3:50
|чоловіки, 800 м, раунд I
|4:45
|жінки, 100 м з бар'єрами, раунд I
|4:55
|жінки, метання диска, кваліфікація B
|5:35
|чоловіки, 100 м, попередній раунд
|13:10
|чоловіки, стрибки в довжину, кваліфікація A + B
|13:15
|жінки, 100 м, півфінали
|13:45
|чоловіки, 100 м, раунд I
|14:15
|чоловіки, метання диска, фінал
|14:50
|жінки, 800 м, півфінали
|15:35
|змішана естафета 4х400 м, фінал
|15:50
|жінки, 100 м, фінал
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, клас фін, гонка-7-8
|6:00
|чоловіки, клас 49-й, гонка-10-11-12
|6:00
|жінки, клас 49-ий FX, гонка-10-11-12
|6:00
|клас накрити 17, відкритий, гонка-7-8-9
|9:30
|жінки, віндсерфінг (RS: X), фінал
|10:00
|чоловіки, віндсерфінг (RS: X), фінал
ПЛАВАННЯ
|час
|дисципліна
|4:30
|чоловіки, батерфляй, 100 м, фінал
|4:40
|жінки, спина, 200 м, фінал
|4:50
|жінки, вільний стиль, 800 м, фінал
|5:10
|чоловіки, вільний стиль, 50 м, півфінали
|5:30
|жінки, вільний стиль, 50 м, півфінали
|5:40
|мікст, комплексне плавання, естафета 4х100 м, фінал
СТРИБКИ У ВОДУ
|час
|дисципліна
|9:00
|жінки, трамплін 3 м, 1/2 фіналу
СТРИБКИ НА БАТУТІ
|час
|дисципліна
|7:00
|чоловіки, індивідуальна першість, кваліфікація
|8:50
|чоловіки, індивідуальна першість, фінал
РЕГБІ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, матч за 11-12 місця
|3:30
|жінки, матч за 9-10 місця
|4:00
|жінки, класиф. за 5-8 місця
|4:30
|жінки, класиф. за 5-8 місця
|5:00
|жінки, 1/2 фіналу, # 1
|5:30
|жінки, 1/2 фіналу, # 2
|10:30
|жінки, матч за 7-8 місця
|11:00
|жінки, матч за 5-6 місця
|11:30
|жінки, фінал за 3-е місце
|12:00
|жінки, фінал
СТРІЛЬБА
|час
|дисципліна
|3:00
|мікст, траншейний стенд, команди, кваліфікація
|6:00
|жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень, кваліфікація
|7:30
|мікст, траншейний стенд, команди, фінал
|10:00
|жінки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень, фінал
СТРІЛЬБА З ЛУКА
|час
|дисципліна
|3:30
|чоловіки, приватне пер-во, 1/8 фіналу
|8:45
|чоловіки, приватне пер-во, 1/4 фіналу
|8:45
|чоловіки, приватне пер-во, 1/2 фіналу
|8:45
|чоловіки, приватне пер-во, матч за 3-е місце
|8:45
|чоловіки, приватне пер-во, фінал
ТЕНІС
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
|6:00
|жінки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
|6:00
|жінки, одиночний розряд, фінал
|6:00
|жінки, парний розряд, матч за 3-е місце
|6:00
|змішані пари, матч за 3-е місце
ТРИАТЛОН
|час
|дисципліна
|1:30
|змішана естафета, фінал
ВАЖКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|5:50
|чоловіки, 81 кг, група В
|5:50
|чоловіки, 96 кг, група В
|9:50
|чоловіки, 81 кг, фінал, група А
|13:50
|чоловіки, 96 кг, фінал, група А
ФЕХТУВАННЯ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки, шабля, команди, 1/8 фіналу
|4:55
|жінки, шабля, команди, 1/4 фіналу
|5:50
|жінки, шабля, команди, класифікація 5-8
|6:45
|жінки, шабля, команди, 1/2 фіналу
|7:40
|жінки, шабля, команди, за 5-6 місця
|8:35
|жінки, шабля, команди, за 7-8 місця
|12:30
|жінки, шабля, команди, матч за 3-е місце
|13:30
|жінки, шабля, команди, фінал
ФУТБОЛ
|час
|дисципліна
|11:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #1
|12:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #2
|13:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #3
|14:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #4
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|час
|дисципліна
|3:30
|жінки CHN – NZL, група B
|4:00
|жінки JPN – ESP, група B
|5:45
|жінки ARG – AUS, група B
|6:15
|жінки IND – RSA, група A
|12:30
|жінки GER – NED, група A
|14:45
|жінки IRL – GBR, група A