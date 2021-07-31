Расписание Олимпиады-2020 на 31 июля
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В субботу, 31 июля, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 13 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву
Символ Олимпийских игр - Олимпийские кольца / Фото: Reuters
В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 13 разных дисциплинах. Расписание 9-го дня Олимпиады-2020:
В тренде
БАДМИНТОН
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала
|03:00
|женщины, парный разряд, 1/2 финала, #1
|03:00
|женщины, парный разряд, 1/2 финала, #2
|12:00
|женщины, одиночный разряд, 1/2 финала, #1
|12:00
|женщины, одиночный разряд, 1/2 финала, #2
|12:00
|мужчины, парный разряд, матч за 3-е место
|12:00
|мужчины, парный разряд, финал
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины IRI – FRA, группа A
|07:40
|мужчины ITA – NGR, группа B
|11:20
|мужчины AUS – GER, группа B
|15:00
|мужчины USA – CZE, группа A
БЕЙСБОЛ
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины JPN – MEX, группа A
|13:00
|мужчины KOR – USA, группа B
БОКС
|Время
|Дисциплина
|05:00
|женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/2 финала #1
|05:00
|женщины, средний вес, 75 кг, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/8 финала
|05:00
|мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/8 финала
|11:00
|женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/2 финала #2
|11:00
|женщины, средний вес, 75 кг, 1/4 финала
|11:00
|мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/8 финала
|11:00
|мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/8 финала
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|04:10
|мужчины, BMX, фристайл, квалификация
|04:10
|женщины, BMX, фристайл, квалификация
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины MNE – KAZ, группа B
|05:30
|мужчины AUS – ESP, группа B
|08:00
|мужчины USA – HUN, группа A
|09:30
|мужчины CRO – SRB, группа B
|12:20
|мужчины ITA – JPN, группа A
|13:50
|мужчины RSA – GRE, группа A
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины DOM – KEN, группа А
|05:05
|женщины USA – RUS, группа В
|08:20
|женщины ARG – TUR, группа В
|10:25
|женщины SRB – BRA, группа А
|13:40
|женщины JPN – KOR, группа А
|15:45
|женщины CHN – ITA, группа В
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины BRA – USA, группа D
|04:00
|женщины LAT – KEN, группа D
|05:00
|мужчины JPN – GER, группа F
|09:00
|мужчины LAT – MEX, группа B
|09:00
|женщины, lucky losers
|09:00
|женщины, lucky losers
|10:00
|мужчины RUS – CZE, группа B
|14:00
|мужчины, lucky losers
|14:00
|мужчины, lucky losers
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины ANG – JPN, группа A
|05:00
|женщины MNE – KOR, группа A
|08:15
|женщины RUS – FRA, группа B
|10:15
|женщины BRA – SWE, группа B
|13:30
|женщины HUN – ESP, группа B
|15:30
|женщины NOR – NED, группа A
ГОЛЬФ
|Время
|Дисциплина
|01:30
|мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-III
ДЗЮДО
|Время
|Дисциплина
|05:00
|микст, командный турнир, предварительный раунд
|06:00
|микст, командный турнир, 1/4 финала
|07:00
|микст, командный турнир, утешительные поединки
|08:00
|микст, командный турнир, 1/2 финала
|11:00
|микст, командный турнир, за 3-е место
|13:00
|микст, командный турнир, финал
КОННЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|02:30
|троеборье, индивидуальное перв-во, выездка, 2-ой день, сессия 3
|02:30
|троеборье, командное перв-во, выездка, 2-ой день, сессия 3
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, 400 м с барьерами, раунд I
|03:30
|женщины, метание диска, квалификация A
|03:40
|мужчины, прыжки с шестом, квалификация A+B
|03:50
|мужчины, 800 м, раунд I
|04:45
|женщины, 100 м с барьерами, раунд I
|04:55
|женщины, метание диска, квалификация B
|05:35
|мужчины, 100 м, предварительный раунд
|13:10
|мужчины, прыжки в длину, квалификация A+B
|13:15
|женщины, 100 м, полуфиналы
|13:45
|мужчины, 100 м, раунд I
|14:15
|мужчины, метание диска, финал
|14:50
|женщины, 800 м, полуфиналы
|15:35
|смешанная эстафета 4х400 м, финал
|15:50
|женщины, 100 м, финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, класс финн, гонка-7-8
|06:00
|мужчины, класс 49-й, гонка-10-11-12
|06:00
|женщины, класс 49-ый FX, гонка-10-11-12
|06:00
|класс Накра 17, открытый, гонка-7-8-9
|09:30
|женщины, виндсерфинг (RS:X), финал
|10:00
|мужчины, виндсерфинг (RS:X), финал
ПЛАВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|04:30
|мужчины, баттерфляй, 100 м, финал
|04:40
|женщины, спина, 200 м, финал
|04:50
|женщины, вольный стиль, 800 м, финал
|05:10
|мужчины, вольный стиль, 50 м, полуфиналы
|05:30
|женщины, вольный стиль, 50 м, полуфиналы
|05:40
|микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, финал
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|Время
|Дисциплина
|09:00
|женщины, трамплин 3 м, 1/2 финала
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
|Время
|Дисциплина
|07:00
|мужчины, индивидуальное перв-во, квалификация
|08:50
|мужчины, индивидуальное перв-во, финал
РЕГБИ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, матч за 11-12 места
|03:30
|женщины, матч за 9-10 места
|04:00
|женщины, классиф. за 5-8 места
|04:30
|женщины, классиф. за 5-8 места
|05:00
|женщины, 1/2 финала, #1
|05:30
|женщины, 1/2 финала, #2
|10:30
|женщины, матч за 7-8 места
|11:00
|женщины, матч за 5-6 места
|11:30
|женщины, финал за 3-е место
|12:00
|женщины, финал
СТРЕЛЬБА
|Время
|Дисциплина
|03:00
|микст, траншейный стенд, команды, квалификация
|06:00
|женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений, квалификация
|07:30
|микст, траншейный стенд, команды, финал
|10:00
|женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений, финал
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
|Время
|Дисциплина
|03:30
|мужчины, личное пер-во, 1/8 финала
|08:45
|мужчины, личное пер-во, 1/4 финала
|08:45
|мужчины, личное пер-во, 1/2 финала
|08:45
|мужчины, личное пер-во, матч за 3-е место
|08:45
|мужчины, личное пер-во, финал
ТЕННИС
|Время
|Дисциплина
|06:00
|мужчины, одиночный разряд, матч за 3-е место
|06:00
|женщины, одиночный разряд, матч за 3-е место
|06:00
|женщины, одиночный разряд, финал
|06:00
|женщины, парный разряд, матч за 3-е место
|06:00
|смешанные пары, матч за 3-е место
ТРИАТЛОН
|Время
|Дисциплина
|01:30
|смешанная эстафета, финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|05:50
|мужчины, 81 кг, группа В
|05:50
|мужчины, 96 кг, группа В
|09:50
|мужчины, 81 кг, финал, группа А
|13:50
|мужчины, 96 кг, финал, группа А
ФЕХТОВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|женщины, сабля, команды, 1/8 финала
|04:55
|женщины, сабля, команды, 1/4 финала
|05:50
|женщины, сабля, команды, классификация 5-8
|06:45
|женщины, сабля, команды, 1/2 финала
|07:40
|женщины, сабля, команды, за 5-6 места
|08:35
|женщины, сабля, команды, за 7-8 места
|12:30
|женщины, сабля, команды, матч за 3-е место
|13:30
|женщины, сабля, команды, финал
ФУТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|мужчины, 1/4 финала, #1
|12:00
|мужчины, 1/4 финала, #2
|13:00
|мужчины, 1/4 финала, #3
|14:00
|мужчины, 1/4 финала, #4
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|женщины CHN – NZL, группа B
|04:00
|женщины JPN – ESP, группа B
|05:45
|женщины ARG – AUS, группа B
|06:15
|женщины IND – RSA, группа A
|12:30
|женщины GER – NED, группа A
|14:45
|женщины IRL – GBR, группа A