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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание Олимпиады-2020 на 31 июля

Александр Трикиша Александр Трикиша
31 июля, 06:00
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В субботу, 31 июля, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 13 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву
Символ Олимпийских игр - Олимпийские кольца
Символ Олимпийских игр - Олимпийские кольца / Фото: Reuters

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 13 разных дисциплинах. Расписание 9-го дня Олимпиады-2020:

В тренде

БАДМИНТОН

ВремяДисциплина
03:00мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала
03:00женщины, парный разряд, 1/2 финала, #1
03:00женщины, парный разряд, 1/2 финала, #2
12:00женщины, одиночный разряд, 1/2 финала, #1
12:00женщины, одиночный разряд, 1/2 финала, #2
12:00мужчины, парный разряд, матч за 3-е место
12:00мужчины, парный разряд, финал

БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
04:00мужчины IRI – FRA, группа A
07:40мужчины ITA – NGR, группа B
11:20мужчины AUS – GER, группа B
15:00мужчины USA – CZE, группа A

БЕЙСБОЛ

ВремяДисциплина
06:00мужчины JPN – MEX, группа A
13:00мужчины KOR – USA, группа B

БОКС

ВремяДисциплина
05:00женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/2 финала #1
05:00женщины, средний вес, 75 кг, 1/4 финала
05:00мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/8 финала
05:00мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/8 финала
11:00женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/2 финала #2
11:00женщины, средний вес, 75 кг, 1/4 финала
11:00мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/8 финала
11:00мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
04:10мужчины, BMX, фристайл, квалификация
04:10женщины, BMX, фристайл, квалификация

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
04:00мужчины MNE – KAZ, группа B
05:30мужчины AUS – ESP, группа B
08:00мужчины USA – HUN, группа A
09:30мужчины CRO – SRB, группа B
12:20мужчины ITA – JPN, группа A
13:50мужчины RSA – GRE, группа A

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
03:00женщины DOM – KEN, группа А
05:05женщины USA – RUS, группа В
08:20женщины ARG – TUR, группа В
10:25женщины SRB – BRA, группа А
13:40женщины JPN – KOR, группа А
15:45женщины CHN – ITA, группа В

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
03:00женщины BRA – USA, группа D
04:00женщины LAT – KEN, группа D
05:00мужчины JPN – GER, группа F
09:00мужчины LAT – MEX, группа B
09:00женщины, lucky losers
09:00женщины, lucky losers
10:00мужчины RUS – CZE, группа B
14:00мужчины, lucky losers
14:00мужчины, lucky losers

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
03:00женщины ANG – JPN, группа A
05:00женщины MNE – KOR, группа A
08:15женщины RUS – FRA, группа B
10:15женщины BRA – SWE, группа B
13:30женщины HUN – ESP, группа B
15:30женщины NOR – NED, группа A

ГОЛЬФ

ВремяДисциплина
01:30мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-III

ДЗЮДО

ВремяДисциплина
05:00микст, командный турнир, предварительный раунд
06:00микст, командный турнир, 1/4 финала
07:00микст, командный турнир, утешительные поединки
08:00микст, командный турнир, 1/2 финала
11:00микст, командный турнир, за 3-е место
13:00микст, командный турнир, финал

КОННЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
02:30троеборье, индивидуальное перв-во, выездка, 2-ой день, сессия 3
02:30троеборье, командное перв-во, выездка, 2-ой день, сессия 3

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
03:00женщины, 400 м с барьерами, раунд I
03:30женщины, метание диска, квалификация A
03:40мужчины, прыжки с шестом, квалификация A+B
03:50мужчины, 800 м, раунд I
04:45женщины, 100 м с барьерами, раунд I
04:55женщины, метание диска, квалификация B
05:35мужчины, 100 м, предварительный раунд
13:10мужчины, прыжки в длину, квалификация A+B
13:15женщины, 100 м, полуфиналы
13:45мужчины, 100 м, раунд I
14:15мужчины, метание диска, финал
14:50женщины, 800 м, полуфиналы
15:35смешанная эстафета 4х400 м, финал
15:50женщины, 100 м, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
06:00мужчины, класс финн, гонка-7-8
06:00мужчины, класс 49-й, гонка-10-11-12
06:00женщины, класс 49-ый FX, гонка-10-11-12
06:00класс Накра 17, открытый, гонка-7-8-9
09:30женщины, виндсерфинг (RS:X), финал
10:00мужчины, виндсерфинг (RS:X), финал

ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
04:30мужчины, баттерфляй, 100 м, финал
04:40женщины, спина, 200 м, финал
04:50женщины, вольный стиль, 800 м, финал
05:10мужчины, вольный стиль, 50 м, полуфиналы
05:30женщины, вольный стиль, 50 м, полуфиналы
05:40микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ВремяДисциплина
09:00женщины, трамплин 3 м, 1/2 финала

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

ВремяДисциплина
07:00мужчины, индивидуальное перв-во, квалификация
08:50мужчины, индивидуальное перв-во, финал

РЕГБИ

ВремяДисциплина
03:00женщины, матч за 11-12 места
03:30женщины, матч за 9-10 места
04:00женщины, классиф. за 5-8 места
04:30женщины, классиф. за 5-8 места
05:00женщины, 1/2 финала, #1
05:30женщины, 1/2 финала, #2
10:30женщины, матч за 7-8 места
11:00женщины, матч за 5-6 места
11:30женщины, финал за 3-е место
12:00женщины, финал

СТРЕЛЬБА

ВремяДисциплина
03:00микст, траншейный стенд, команды, квалификация
06:00женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений, квалификация
07:30микст, траншейный стенд, команды, финал
10:00женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений, финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

ВремяДисциплина
03:30мужчины, личное пер-во, 1/8 финала
08:45мужчины, личное пер-во, 1/4 финала
08:45мужчины, личное пер-во, 1/2 финала
08:45мужчины, личное пер-во, матч за 3-е место
08:45мужчины, личное пер-во, финал

ТЕННИС

ВремяДисциплина
06:00мужчины, одиночный разряд, матч за 3-е место
06:00женщины, одиночный разряд, матч за 3-е место
06:00женщины, одиночный разряд, финал
06:00женщины, парный разряд, матч за 3-е место
06:00смешанные пары, матч за 3-е место

ТРИАТЛОН

ВремяДисциплина
01:30смешанная эстафета, финал

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
05:50мужчины, 81 кг, группа В
05:50мужчины, 96 кг, группа В
09:50мужчины, 81 кг, финал, группа А
13:50мужчины, 96 кг, финал, группа А

ФЕХТОВАНИЕ

ВремяДисциплина
04:00женщины, сабля, команды, 1/8 финала
04:55женщины, сабля, команды, 1/4 финала
05:50женщины, сабля, команды, классификация 5-8
06:45женщины, сабля, команды, 1/2 финала
07:40женщины, сабля, команды, за 5-6 места
08:35женщины, сабля, команды, за 7-8 места
12:30женщины, сабля, команды, матч за 3-е место
13:30женщины, сабля, команды, финал

ФУТБОЛ

ВремяДисциплина
11:00мужчины, 1/4 финала, #1
12:00мужчины, 1/4 финала, #2
13:00мужчины, 1/4 финала, #3
14:00мужчины, 1/4 финала, #4

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ВремяДисциплина
03:30женщины CHN – NZL, группа B
04:00женщины JPN – ESP, группа B
05:45женщины ARG – AUS, группа B
06:15женщины IND – RSA, группа A
12:30женщины GER – NED, группа A
14:45женщины IRL – GBR, группа A

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
19
11
11
41
2
flag Япония ЯпонияJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
16
17
11
44
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
13
26
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
9
26
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
5
6
14
10
flag Германия ГерманияDE
3
4
9
16
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