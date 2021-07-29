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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад Олімпіади-2020 на 30 липня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 липня, 23:30
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У п'ятницю, 30 липня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в 13 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Олімпіада-2020 в Токіо
Олімпіада-2020 в Токіо / Фото: Reuters

У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 13 різних дисциплінах. Розклад 8-го дня Олімпіади-2020:

В тренді

БАДМІНТОН

часдисципліна
3:00жінки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
3:00змішаний розряд, матч за 3-е місце
9:30змішаний розряд, фінал
9:30жінки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
9:30чоловіки, парний розряд, 1/2 фіналу, #1
9:30чоловіки, парний розряд, 1/2 фіналу, #2

БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
4:00жінки BEL – PUR, група C
7:40жінки USA – JPN, група B
11:20жінки FRA – NGR, група B
15:00жінки CHN – AUS, група C

БЕЙСБОЛ

часдисципліна
6:00чоловіки MEX – DOM, група A
13:00чоловіки USA – ISR, група B

БОКС

часдисципліна
5:00жінки, легка вага, 60 кг, 1/8 фіналу
5:00жінки, напівсередня, 69 кг, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, 2 напівсередня, 69 кг, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, напівважка, 81 кг, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/4 фіналу
11:00жінки, легка вага, 60 кг, 1/8 фіналу
11:00жінки, напівсередня, 69 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, 2 напівсередня, 69 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, напівважка, 81 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/4 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
4:00чоловіки, BMX, гонка, 1/2 фіналу
4:00жінки, BMX, гонка, 1/2 фіналу
4:00чоловіки, BMX, гонка, фінал
4:00жінки, BMX, гонка, фінал

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
8:00жінки RSA – NED, група A
9:30жінки USA – RUS, група B
12:20жінки JPN – HUN, група B
13:50жінки ESP – AUS, група A

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
3:00чоловіки CAN – VEN, група А
5:05чоловіки BRA – USA, група В
8:20чоловіки JPN – POL, група А
10:25чоловіки ARG – TUN, група В
13:40чоловіки ITA – IRI, група А
15:45чоловіки RUS – FRA, група В

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ

часдисципліна
3:00жінки USA – NED, група B
4:00чоловіки ITA – SUI, група C
5:00чоловіки CHI – MAR, група E
9:00жінки AUS – RUS, група E
10:00чоловіки ITA – POL, група F
11:00жінки ESP – CHN, група B
14:00жінки ITA – CUB, група E
15:00чоловіки POL – BRA, група E
16:00чоловіки QAT – USA, група C

ГАНДБОЛ

часдисципліна
3:00чоловіки ARG – BRA, група A
5:00чоловіки BRN – JPN, група B
8:15чоловіки FRA – ESP, група A
10:15чоловіки SWE – EGY, група B
13:30чоловіки POR – DEN, група B
15:30чоловіки GER – NOR, група A

ГОЛЬФ

часдисципліна
1:30чоловіки, індивідуальна першість, раунд-II

ГРЕБЛЯ АКАДЕМІЧНА

часдисципліна
2:45жінки, одиночки (1х), фінал C
2:57чоловіки, одиночки (1х), фінал C
3:09жінки, одиночки (1х), фінал B
3:21чоловіки, одиночки (1х), фінал B
3:33жінки, одиночки (1х), фінал A
3:45чоловіки, одиночки (1х), фінал A
4:05жінки, вісімка з рульовим (8 +), фінал A
4:25чоловіки, вісімка з рульовим (8 +), фінал A

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

часдисципліна
8:00чоловіки, слалом K-1 (байдарки-одиночки), 1/2 фіналу
9:30чоловіки, слалом K-1 (байдарки-одиночки), фінал

ДЗЮДО

часдисципліна
5:00жінки, важка вага, +78 кг, 1/16 фіналу
5:15чоловіки, важка вага, +100 кг, 1/16 фіналу
5:45жінки, важка вага, +78 кг, 1/8 фіналу
6:10чоловіки, важка вага, +100 кг, 1/8 фіналу
6:45жінки, важка вага, +78 кг, 1/4 фіналу
7:00чоловіки, важка вага, +100 кг, 1/4 фіналу
11:00жінки, важка вага, +78 кг, втішні поєдинки
11:15чоловіки, важка вага, +100 кг, втішні поєдинки
11:30жінки, важка вага, +78 кг, 1/2 фіналу
11:45чоловіки, важка вага, +100 кг, 1/2 фіналу
12:10жінки, важка вага, +78 кг, поєдинки за 3-е місце
12:25жінки, важка вага, +78 кг, фінал
12:40чоловіки, важка вага, +100 кг, поєдинки за 3-е місце
13:00чоловіки, важка вага, +100 кг, фінал

КІННИЙ СПОРТ

часдисципліна
2:30триборство, індивідуальна першість, виїздки, 1-ий день, сесія 1
2:30триборство, командна першість, виїздки, 1-ий день, сесія 1
11:30триборство, індивідуальна першість, виїздки, 1-ий день, сесія 2
11:30триборство, командна першість, виїздки, 1-ий день, сесія 2

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
3:00чоловіки, 3000 м стіплчейз, раунд I
3:15чоловіки, стрибки в висоту, кваліфікація A+B
3:45чоловіки, метання диска, кваліфікація A
3:55жінки, 800 м, раунд I
4:55чоловіки, 400 м з бар'єрами, раунд I
5:20чоловіки, метання диска, кваліфікація B
5:40жінки, 100 м, раунд I
13:00жінки, 5000 м, раунд I
13:05жінки, потрійний стрибок, кваліфікація A+B
13:25жінки, штовхання ядра, кваліфікація A+B
14:00змішана естафета 4х400 м, раунд I
14:30чоловіки, 10000 м, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

часдисципліна
6:00чоловіки, клас Лазер, гонка-9-10
6:00жінки, клас Лазер Радіал, гонка-9-10
6:00чоловіки, клас 470, гонка-5-6
6:00жінки, клас 470, гонка-5-6
6:00чоловіки, клас 49-й, гонка-7-8-9
6:00жінки, клас 49-ий FX, гонка-7-8-9

ПЛАВАННЯ

часдисципліна
4:30чоловіки, батерфляй, 100 м, півфінали
4:40жінки, брас, 200 м, фінал
4:50чоловіки, спина, 200 м, фінал
5:00жінки, вільний стиль, 100 м, фінал
5:15чоловіки, комплексне плавання, 200 м, фінал
5:30жінки, спина, 200 м, півфінали
13:00чоловіки, вільний стиль, 50 м, попередні запливи
13:40жінки, вільний стиль, 50 м, попередні запливи
15:20чоловіки, вільний стиль, 1500 м, попередні запливи
17:10жінки, комплексне плавання, естафета 4х100 м, попередні запливи
17:25чоловіки, комплексне плавання, естафета 4х100 м, попередні запливи

СТРИБКИ У ВОДУ

часдисципліна
9:00жінки, трамплін 3 м, попередній раунд

СТРИБКИ НА БАТУТІ

часдисципліна
7:00жінки, індивідуальна першість, кваліфікація
8:50жінки, індивідуальна першість, фінал

РЕГБІ

часдисципліна
3:00жінки FIJ – BRA, група B
3:30жінки CAN – FRA, група B
4:00жінки CHN – JPN, група C
4:30жінки AUS – USA, група C
5:00жінки GBR – KEN, група A
5:30жінки NZL – RUS, група A
10:30жінки, класиф. за 9-12 місця
11:00жінки, класиф. за 9-12 місця
11:30жінки, 1/4 фіналу, #1
12:00жінки, 1/4 фіналу, #2
12:30жінки, 1/4 фіналу, #3
13:00жінки, 1/4 фіналу, #4

СТРІЛЬБА

часдисципліна
3:00жінки, пістолет спортивний, 25 м, кваліфікація
8:00жінки, пістолет спортивний, 25 м, фінал

СТРІЛЬБА З ЛУКА

часдисципліна
3:30жінки, особиста першість, 1/8 фіналу
8:45жінки, особиста першість, 1/4 фіналу
8:45жінки, особиста першість, 1/2 фіналу
8:45жінки, особиста першість, матч за 3-е місце
8:45жінки, особиста першість, фінал

ТЕНІС

часдисципліна
6:00чоловіки, одиночний розряд, 1/2 фіналу
6:00чоловіки, парний розряд, фінал
6:00чоловіки, парний розряд, матч за 3-е місце
6:00змішані пари, 1/2 фіналу

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

часдисципліна
14:00чоловіки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
14:00чоловіки, одиночний розряд, фінал

ФЕХТУВАННЯ

часдисципліна
4:00чоловіки, шпага, команди, 1/8 фіналу
4:55чоловіки, шпага, команди, 1/4 фіналу
5:50чоловіки, шпага, команди, класифікація 5-8
6:45чоловіки, шпага, команди, 1/2 фіналу
7:40чоловіки, шпага, команди, за 5-6 місця
8:35чоловіки, шпага, команди, за 7-8 місця
12:30чоловіки, шпага, команди, матч за 3-е місце
13:30чоловіки, шпага, команди, фінал

ФУТБОЛ

часдисципліна
11:00жінки, 1/4 фіналу, #1
12:00жінки, 1/4 фіналу, #2
13:00жінки, 1/4 фіналу, #3
14:00жінки, 1/4 фіналу, #4

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

часдисципліна
3:30жінки RSA – GER, група A
4:00чоловіки AUS – ESP, група A
5:45жінки IRL – IND, група A
6:15чоловіки CAN – RSA, група B
12:30чоловіки JPN – IND, група A
13:00чоловіки ARG – NZL, група A
14:45чоловіки GER – NED, група B
15:15чоловіки BEL – GBR, група B

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
15
7
9
31
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
6
25
3
flag США СШАUS
14
14
10
38
4
flag ОКР ОКРROC
8
11
9
28
5
flag Австралія АвстраліяAU
8
2
10
20
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
7
6
18
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
3
5
12
8
flag Франція ФранціяFR
3
5
3
11
9
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
7
13
10
flag Італія ІталіяIT
2
7
10
19
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