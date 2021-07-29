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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание Олимпиады-2020 на 30 июля

Александр Трикиша Александр Трикиша
29 июля, 23:30
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В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде-2020 разыграют медали в 13 видах спорта. Расписание всех соревнований дня и время их начала по Киеву
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпиада-2020 в Токио / Фото: Reuters

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 13 разных дисциплинах. Расписание 8-го дня Олимпиады-2020:

В тренде

БАДМИНТОН

ВремяДисциплина
03:00женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
03:00смешанный разряд, матч за 3-е место
09:30смешанный разряд, финал
09:30женщины, одиночный разряд, 1/4 финала
09:30мужчины, парный разряд, 1/2 финала, #1
09:30мужчины, парный разряд, 1/2 финала, #2

БАСКЕТБОЛ

ВремяДисциплина
04:00женщины BEL – PUR, группа C
07:40женщины USA – JPN, группа B
11:20женщины FRA – NGR, группа B
15:00женщины CHN – AUS, группа C

БЕЙСБОЛ

ВремяДисциплина
06:00мужчины MEX – DOM, группа A
13:00мужчины USA – ISR, группа B

БОКС

ВремяДисциплина
05:00женщины, легкий вес, 60 кг, 1/8 финала
05:00женщины, полусредний, 69 кг, 1/4 финала
05:00мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/4 финала
05:00мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/4 финала
05:00мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/4 финала
11:00женщины, легкий вес, 60 кг, 1/8 финала
11:00женщины, полусредний, 69 кг, 1/4 финала
11:00мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/4 финала
11:00мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/4 финала
11:00мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/4 финала

ВЕЛОСПОРТ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, BMX, гонка, 1/2 финала
04:00женщины, BMX, гонка, 1/2 финала
04:00мужчины, BMX, гонка, финал
04:00женщины, BMX, гонка, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

ВремяДисциплина
08:00женщины RSA – NED, группа A
09:30женщины USA – RUS, группа B
12:20женщины JPN – HUN, группа B
13:50женщины ESP – AUS, группа A

ВОЛЕЙБОЛ

ВремяДисциплина
03:00мужчины CAN – VEN, группа А
05:05мужчины BRA – USA, группа В
08:20мужчины JPN – POL, группа А
10:25мужчины ARG – TUN, группа В
13:40мужчины ITA – IRI, группа А
15:45мужчины RUS – FRA, группа В

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

ВремяДисциплина
03:00женщины USA – NED, группа B
04:00мужчины ITA – SUI, группа C
05:00мужчины CHI – MAR, группа E
09:00женщины AUS – RUS, группа E
10:00мужчины ITA – POL, группа F
11:00женщины ESP – CHN, группа B
14:00женщины ITA – CUB, группа E
15:00мужчины POL – BRA, группа E
16:00мужчины QAT – USA, группа C

ГАНДБОЛ

ВремяДисциплина
03:00мужчины ARG – BRA, группа A
05:00мужчины BRN – JPN, группа B
08:15мужчины FRA – ESP, группа A
10:15мужчины SWE – EGY, группа B
13:30мужчины POR – DEN, группа B
15:30мужчины GER – NOR, группа A

ГОЛЬФ

ВремяДисциплина
01:30мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-II

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

ВремяДисциплина
02:45женщины, одиночка (1х), финал C
02:57мужчины, одиночка (1х), финал C
03:09женщины, одиночка (1х), финал B
03:21мужчины, одиночка (1х), финал B
03:33женщины, одиночка (1х), финал A
03:45мужчины, одиночка (1х), финал A
04:05женщины, восьмерка с рулевым (8+), финал A
04:25мужчины, восьмерка с рулевым (8+), финал A

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ВремяДисциплина
08:00мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки), 1/2 финала
09:30мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки), финал

ДЗЮДО

ВремяДисциплина
05:00женщины, тяжелый вес, +78 кг, 1/16 финала
05:15мужчины, тяжелый вес, +100 кг, 1/16 финала
05:45женщины, тяжелый вес, +78 кг, 1/8 финала
06:10мужчины, тяжелый вес, +100 кг, 1/8 финала
06:45женщины, тяжелый вес, +78 кг, 1/4 финала
07:00мужчины, тяжелый вес, +100 кг, 1/4 финала
11:00женщины, тяжелый вес, +78 кг, утешительные поединки
11:15мужчины, тяжелый вес, +100 кг, утешительные поединки
11:30женщины, тяжелый вес, +78 кг, 1/2 финала
11:45мужчины, тяжелый вес, +100 кг, 1/2 финала
12:10женщины, тяжелый вес, +78 кг, поединки за 3-е место
12:25женщины, тяжелый вес, +78 кг, финал
12:40мужчины, тяжелый вес, +100 кг, поединки за 3-е место
13:00мужчины, тяжелый вес, +100 кг, финал

КОННЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
02:30троеборье, индивидуальное перв-во, выездка, 1-ый день, сессия 1
02:30троеборье, командное перв-во, выездка, 1-ый день, сессия 1
11:30троеборье, индивидуальное перв-во, выездка, 1-ый день, сессия 2
11:30троеборье, командное перв-во, выездка, 1-ый день, сессия 2

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВремяДисциплина
03:00мужчины, 3000 м стиплчейз, раунд I
03:15мужчины, прыжки в высоту, квалификация A+B
03:45мужчины, метание диска, квалификация A
03:55женщины, 800 м, раунд I
04:55мужчины, 400 м с барьерами, раунд I
05:20мужчины, метание диска, квалификация B
05:40женщины, 100 м, раунд I
13:00женщины, 5000 м, раунд I
13:05женщины, тройной прыжок, квалификация A+B
13:25женщины, толкание ядра, квалификация A+B
14:00смешанная эстафета 4х400 м, раунд I
14:30мужчины, 10000 м, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ВремяДисциплина
06:00мужчины, класс Лазер, гонка-9-10
06:00женщины, класс Лазер Радиал, гонка-9-10
06:00мужчины, класс 470, гонка-5-6
06:00женщины, класс 470, гонка-5-6
06:00мужчины, класс 49-й, гонка-7-8-9
06:00женщины, класс 49-ый FX, гонка-7-8-9

ПЛАВАНИЕ

ВремяДисциплина
04:30мужчины, баттерфляй, 100 м, полуфиналы
04:40женщины, брасс, 200 м, финал
04:50мужчины, спина, 200 м, финал
05:00женщины, вольный стиль, 100 м, финал
05:15мужчины, комплексное плавание, 200 м, финал
05:30женщины, спина, 200 м, полуфиналы
13:00мужчины, вольный стиль, 50 м, предварительные заплывы
13:40женщины, вольный стиль, 50 м, предварительные заплывы
15:20мужчины, вольный стиль, 1500 м, предварительные заплывы
17:10женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы
17:25мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы

ПРЫЖКИ В ВОДУ

ВремяДисциплина
09:00женщины, трамплин 3 м, предварительный раунд

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

ВремяДисциплина
07:00женщины, индивидуальное перв-во, квалификация
08:50женщины, индивидуальное перв-во, финал

РЕГБИ

ВремяДисциплина
03:00женщины FIJ – BRA, группа B
03:30женщины CAN – FRA, группа B
04:00женщины CHN – JPN, группа C
04:30женщины AUS – USA, группа C
05:00женщины GBR – KEN, группа A
05:30женщины NZL – RUS, группа A
10:30женщины, классиф. за 9-12 места
11:00женщины, классиф. за 9-12 места
11:30женщины, 1/4 финала, #1
12:00женщины, 1/4 финала, #2
12:30женщины, 1/4 финала, #3
13:00женщины, 1/4 финала, #4

СТРЕЛЬБА

ВремяДисциплина
03:00женщины, пистолет спортивный, 25 м, квалификация
08:00женщины, пистолет спортивный, 25 м, финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

ВремяДисциплина
03:30женщины, личное перв-во, 1/8 финала
08:45женщины, личное перв-во, 1/4 финала
08:45женщины, личное перв-во, 1/2 финала
08:45женщины, личное перв-во, матч за 3-е место
08:45женщины, личное перв-во, финал

ТЕННИС

ВремяДисциплина
06:00мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала
06:00мужчины, парный разряд, финал
06:00мужчины, парный разряд, матч за 3-е место
06:00смешанные пары, 1/2 финала

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

ВремяДисциплина
14:00мужчины, одиночный разряд, матч за 3-е место
14:00мужчины, одиночный разряд, финал

ФЕХТОВАНИЕ

ВремяДисциплина
04:00мужчины, шпага, команды, 1/8 финала
04:55мужчины, шпага, команды, 1/4 финала
05:50мужчины, шпага, команды, классификация 5-8
06:45мужчины, шпага, команды, 1/2 финала
07:40мужчины, шпага, команды, за 5-6 места
08:35мужчины, шпага, команды, за 7-8 места
12:30мужчины, шпага, команды, матч за 3-е место
13:30мужчины, шпага, команды, финал

ФУТБОЛ

ВремяДисциплина
11:00женщины, 1/4 финала, #1
12:00женщины, 1/4 финала, #2
13:00женщины, 1/4 финала, #3
14:00женщины, 1/4 финала, #4

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ВремяДисциплина
03:30женщины RSA – GER, группа A
04:00мужчины AUS – ESP, группа A
05:45женщины IRL – IND, группа A
06:15мужчины CAN – RSA, группа B
12:30мужчины JPN – IND, группа A
13:00мужчины ARG – NZL, группа A
14:45мужчины GER – NED, группа B
15:15мужчины BEL – GBR, группа B

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
15
7
9
31
2
flag Япония ЯпонияJP
15
4
6
25
3
flag США СШАUS
14
14
10
38
4
flag ОКР ОКРROC
8
11
9
28
5
flag Австралия АвстралияAU
8
2
10
20
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
5
7
6
18
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
4
3
5
12
8
flag Франция ФранцияFR
3
5
3
11
9
flag Германия ГерманияDE
3
3
7
13
10
flag Италия ИталияIT
2
7
10
19
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