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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад Олімпіади-2020 на 3 серпня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 серпня, 20:30
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У вівторок, 3 серпня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в 10 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Олімпіада-2020 проходить в Токіо
Олімпіада-2020 проходить в Токіо / Фото: Reuters

У вівторок, 3 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 10 різних дисциплінах. Розклад 12-го дня Олімпіади-2020:

В тренді

БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
4:00чоловіки, 1/4 фіналу, #1
7:40чоловіки, 1/4 фіналу, #2
11:20чоловіки, 1/4 фіналу, #3
15:00чоловіки, 1/4 фіналу, #4

БЕЙСБОЛ

часдисципліна
13:00чоловіки, втішний раунд-I

БОКС

часдисципліна
5:00чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/2 фіналу # 1
5:00чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/2 фіналу # 1
5:00жінки, легка вага, 60 кг, 1/4 фіналу
5:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, фінал
11:00жінки, легка вага, 60 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, найлегша вага, 52 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/2 фіналу # 2
11:00чоловіки, легка вага, 63 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, важка вага, 91 кг, 1/2 фіналу # 2
11:00чоловіки, 2-га напівсередня вага, 69 кг, фінал

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

часдисципліна
5:15жінки, напівважка вага, 68 кг, втішні поєдинки
6:00жінки, середня вага, 62 кг, 1/8 фіналу
6:45жінки, середня вага, 62 кг, 1/4 фіналу
12:55жінки, середня вага, 62 кг, 1/2 фіналу
14:55жінки, напівважка вага, 68 кг, сутички за 3-е місце
15:15жінки, напівважка вага, 68 кг, фінал

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

часдисципліна
5:00чоловіки, середня вага, 77 кг, втішні поєдинки
5:30чоловіки, важка вага, 97 кг, втішні поєдинки
5:45чоловіки, напівсередня вагу, 67 кг, 1/8 фіналу
6:15чоловіки, напівважку вага, 87 кг, 1/8 фіналу
6:30чоловіки, напівсередня вага, 67 кг, 1/4 фіналу
7:00чоловіки, напівважка вага, 87 кг, 1/4 фіналу
12:15чоловіки, напівсередня вага, 67 кг, 1/2 фіналу
12:35чоловіки, напівважка вага, 87 кг, 1/2 фіналу
13:15чоловіки, середня вага, 77 кг, сутички за 3-е місце
13:35чоловіки, середня вага, 77 кг, фінал
13:55чоловіки, важка вага, 97 кг, сутички за 3-е місце
14:15чоловіки, важка вага, 97 кг, фінал

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
9:30жінки, трек, командна гонка переслідування, раунд I
9:58чоловіки, трек, командний спринт, кваліфікація
10:22чоловіки, трек, командна гонка переслідування, раунд I
10:50чоловіки, трек, командний спринт, раунд I
11:05жінки, трек, командна гонка переслідування, фінали
11:35чоловіки, трек, командний спринт, фінали

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
8:00жінки, 1/4 фіналу, #1
9:30жінки, 1/4 фіналу, #2
12:20жінки, 1/4 фіналу, #3
13:50жінки, 1/4 фіналу, #4

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
3:00чоловіки, 1/4 фіналу, #1
7:00чоловіки, 1/4 фіналу, #2
11:00чоловіки, 1/4 фіналу, #3
15:30чоловіки, 1/4 фіналу, #4

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ

часдисципліна
3:00жінки, 1/4 фіналу, #1
3:00жінки, 1/4 фіналу, #2
15:00жінки, 1/4 фіналу, #3
15:00жінки, 1/4 фіналу, #4

ГАНДБОЛ

часдисципліна
3:30чоловіки, 1/4 фіналу, #1
7:15чоловіки, 1/4 фіналу, #2
11:00чоловіки, 1/4 фіналу, #3
14:45чоловіки, 1/4 фіналу, #4

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

часдисципліна
11:00чоловіки, вправи на брусах, фінал
11:45жінки, вправи на колоді, фінал
12:30чоловіки, вправи на перекладині, фінал

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

часдисципліна
3:30жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #1
3:38жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 фіналу #2
3:46чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, 1/2 фіналу #1
3:56чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, 1/2 фіналу #2
4:06чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/2 фіналу #1
4:16чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/2 фіналу #2
4:30жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, 1/2 фіналу #1
4:38жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, 1/2 фіналу #2
5:25жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, фінал B
5:35жінки, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, фінал A
5:45чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, фінал B
5:55чоловіки, C-2 (каное-двійки), 1000 м, фінал A
6:15чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, фінал B
6:25чоловіки, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, фінал A
6:45жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, фінал B
6:55жінки, K-2 (байдарки-двійки), 500 м, фінал A

КІННИЙ СПОРТ

часдисципліна
13:00конкур, індивідуальна першість, кваліфікація

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
3:00чоловіки, потрійний стрибок, кваліфікація A+B
3:05чоловіки, 1500 м, раунд I
3:20жінки, метання списа, кваліфікація A
3:45жінки, 400 м, раунд I
4:50жінки, стрибки в довжину, фінал
4:50жінки, метання списа, кваліфікація B
5:05чоловіки, 200 м, раунд I
6:20чоловіки, 400 м з бар'єрами, фінал
13:10чоловіки, 110 м з бар'єрами, раунд I
13:15чоловіки, штовхання ядра, кваліфікація A
13:20чоловіки, стрибки з жердиною, фінал
14:00чоловіки, 5000 м, раунд I
14:35жінки, метання молота, фінал
14:40чоловіки, штовхання ядра, кваліфікація B
14:50чоловіки, 200 м, півфінали
15:25жінки, 800 м, фінал
15:50жінки, 200 м, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

часдисципліна
8:30чоловіки, клас фінн, фінал
9:00клас Накра 17, відкритий, фінал

СТРИБКИ У ВОДУ

часдисципліна
4:00чоловіки, трамплін 3 м, 1/2 фіналу
9:00чоловіки, трамплін 3 м, фінал

СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ

часдисципліна
13:30жінки, дуети, технічна програма

скелелазіння СПОРТИВНОЕ

часдисципліна
11:00чоловіки, індивідуальна першість, кваліфікація (швидкість, боулдерінг, складність)

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

часдисципліна
4:00чоловіки, командна першість, 1/4 фіналу
4:00жінки, командна першість, 1/4 фіналу
8:30чоловіки, командна першість, 1/4 фіналу
8:30жінки, командна першість, 1/4 фіналу
13:30жінки, командна першість, 1/2 фіналу

ВАЖКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
7:50чоловіки, 109 кг, група В
13:50чоловіки, 109 кг, фінал, група А

ФУТБОЛ

часдисципліна
11:00чоловіки, 1/2 фіналу, #1
14:00чоловіки, 1/2 фіналу, #2

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

часдисципліна
4:30чоловіки, 1/2 фіналу, #1
13:00чоловіки, 1/2 фіналу, #2

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
29
17
16
62
2
flag США СШАUS
22
25
17
64
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
12
12
35
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Німеччина НімеччинаDE
6
6
11
23
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
flag Нідерланди НідерландиNL
5
7
6
18
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$32 млн
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$30,5 млн
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$30,5 млн
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8
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