Расписание Олимпиады-2020 на 3 августа

Олимпиада-2020 проходит в Токио / Фото: Reuters
Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 10 разных дисциплинах. Расписание 12-го дня Олимпиады-2020:
БАСКЕТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, 1/4 финала, #1
|07:40
|мужчины, 1/4 финала, #2
|11:20
|мужчины, 1/4 финала, #3
|15:00
|мужчины, 1/4 финала, #4
БЕЙСБОЛ
|Время
|Дисциплина
|13:00
|мужчины, утешительный раунд-I
БОКС
|Время
|Дисциплина
|05:00
|мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/2 финала #1
|05:00
|мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/4 финала
|05:00
|мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/2 финала #1
|05:00
|женщины, легкий вес, 60 кг, 1/4 финала
|05:00
|женщины, полулегкий вес, 57 кг, финал
|11:00
|женщины, легкий вес, 60 кг, 1/4 финала
|11:00
|мужчины, наилегчайший вес, 52 кг, 1/4 финала
|11:00
|мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/2 финала #2
|11:00
|мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/4 финала
|11:00
|мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/2 финала #2
|11:00
|мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, финал
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:15
|женщины, полутяжелый вес, 68 кг, утешительные поединки
|06:00
|женщины, средний вес, 62 кг, 1/8 финала
|06:45
|женщины, средний вес, 62 кг, 1/4 финала
|12:55
|женщины, средний вес, 62 кг, 1/2 финала
|14:55
|женщины, полутяжелый вес, 68 кг, схватки за 3-е место
|15:15
|женщины, полутяжелый вес, 68 кг, финал
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
|Время
|Дисциплина
|05:00
|мужчины, средний вес, 77 кг, утешительные поединки
|05:30
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, утешительные поединки
|05:45
|мужчины, полусредний вес, 67 кг, 1/8 финала
|06:15
|мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, 1/8 финала
|06:30
|мужчины, полусредний вес, 67 кг, 1/4 финала
|07:00
|мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, 1/4 финала
|12:15
|мужчины, полусредний вес, 67 кг, 1/2 финала
|12:35
|мужчины, полутяжелый вес, 87 кг, 1/2 финала
|13:15
|мужчины, средний вес, 77 кг, схватки за 3-е место
|13:35
|мужчины, средний вес, 77 кг, финал
|13:55
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, схватки за 3-е место
|14:15
|мужчины, тяжелый вес, 97 кг, финал
ВЕЛОСПОРТ
|Время
|Дисциплина
|09:30
|женщины, трек, командная гонка преследования, раунд I
|09:58
|мужчины, трек, командный спринт, квалификация
|10:22
|мужчины, трек, командная гонка преследования, раунд I
|10:50
|мужчины, трек, командный спринт, раунд I
|11:05
|женщины, трек, командная гонка преследования, финалы
|11:35
|мужчины, трек, командный спринт, финалы
ВОДНОЕ ПОЛО
|Время
|Дисциплина
|08:00
|женщины, 1/4 финала, #1
|09:30
|женщины, 1/4 финала, #2
|12:20
|женщины, 1/4 финала, #3
|13:50
|женщины, 1/4 финала, #4
ВОЛЕЙБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины, 1/4 финала, #1
|07:00
|мужчины, 1/4 финала, #2
|11:00
|мужчины, 1/4 финала, #3
|15:30
|мужчины, 1/4 финала, #4
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|03:00
|женщины, 1/4 финала, #1
|03:00
|женщины, 1/4 финала, #2
|15:00
|женщины, 1/4 финала, #3
|15:00
|женщины, 1/4 финала, #4
ГАНДБОЛ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|мужчины, 1/4 финала, #1
|07:15
|мужчины, 1/4 финала, #2
|11:00
|мужчины, 1/4 финала, #3
|14:45
|мужчины, 1/4 финала, #4
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|мужчины, упражнения на брусьях, финал
|11:45
|женщины, упражнения на бревне, финал
|12:30
|мужчины, упражнения на перекладине, финал
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|Время
|Дисциплина
|03:30
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 финала #1
|03:38
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, 1/2 финала #2
|03:46
|мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, 1/2 финала #1
|03:56
|мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, 1/2 финала #2
|04:06
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/2 финала #1
|04:16
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, 1/2 финала #2
|04:30
|женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, 1/2 финала #1
|04:38
|женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, 1/2 финала #2
|05:25
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, финал B
|05:35
|женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м, финал A
|05:45
|мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, финал B
|05:55
|мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м, финал A
|06:15
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, финал B
|06:25
|мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м, финал A
|06:45
|женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, финал B
|06:55
|женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м, финал A
КОННЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|13:00
|конкур, индивидуальное перв-во, квалификация
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|03:00
|мужчины, тройной прыжок, квалификация A+B
|03:05
|мужчины, 1500 м, раунд I
|03:20
|женщины, метание копья, квалификация A
|03:45
|женщины, 400 м, раунд I
|04:50
|женщины, прыжки в длину, финал
|04:50
|женщины, метание копья, квалификация B
|05:05
|мужчины, 200 м, раунд I
|06:20
|мужчины, 400 м с барьерами, финал
|13:10
|мужчины, 110 м с барьерами, раунд I
|13:15
|мужчины, толкание ядра, квалификация A
|13:20
|мужчины, прыжки с шестом, финал
|14:00
|мужчины, 5000 м, раунд I
|14:35
|женщины, метание молота, финал
|14:40
|мужчины, толкание ядра, квалификация B
|14:50
|мужчины, 200 м, полуфиналы
|15:25
|женщины, 800 м, финал
|15:50
|женщины, 200 м, финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|Время
|Дисциплина
|08:30
|мужчины, класс финн финал
|09:00
|класс Накра 17, открытый, финал
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, трамплин 3 м, 1/2 финала
|09:00
|мужчины, трамплин 3 м, финал
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
|Время
|Дисциплина
|13:30
|женщины, дуэты, техническая программа
СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|мужчины, индивидуальное пер-во, квалификация (скорость, боулдеринг, сложность)
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
|Время
|Дисциплина
|04:00
|мужчины, командное перв-во, 1/4 финала
|04:00
|женщины, командное перв-во, 1/4 финала
|08:30
|мужчины, командное перв-во, 1/4 финала
|08:30
|женщины, командное перв-во, 1/4 финала
|13:30
|женщины, командное перв-во, 1/2 финала
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|Время
|Дисциплина
|07:50
|мужчины, 109 кг, группа В
|13:50
|мужчины, 109 кг, финал, группа А
ФУТБОЛ
|Время
|Дисциплина
|11:00
|мужчины, 1/2 финала, #1
|14:00
|мужчины, 1/2 финала, #2
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|Время
|Дисциплина
|04:30
|мужчины, 1/2 финала, #1
|13:00
|мужчины, 1/2 финала, #2