Розклад Олімпіади-2020 на 27 липня Поділитися Копіювати лінк

У вівторок на Іграх в Токіо дізнаються призерів в маунтинбайке, фехтуванні, у веслуванні. А також пройдуть змагання у футболі, хокеї на траві і пляжному волейболі