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Олимпиада 2020 в Токио

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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Расписание Олимпиады-2020 на 27 июля

Елена Павлова Елена Павлова
26 июля, 21:00
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Во вторник на Играх в Токио узнают призеров в маунтинбайке, фехтовании, в гребле. А также пройдут соревнования в футболе, хоккее на траве и пляжном волейболе
Гроза в Токио
Гроза в Токио / Фото: Reuters

Во вторник на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований. Отметим, что в связи с надвигающимся тайфуном в программе дня могут быть изменения! Расписание всей Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.

БАДМИНТОН

04:00мужчины, одиночный разряд, групповой этап
04:00женщины, одиночный разряд, групповой этап
04:00мужчины, парный разряд, групповой этап
04:00женщины, парный разряд, групповой этап
12:00мужчины, одиночный разряд, групповой этап
12:00женщины, одиночный разряд, групповой этап
12:00мужчины, парный разряд, рупповой этап
12:00женщины, парный разряд, групповой этап

БАСКЕТБОЛ

04:00женщины JPN – FRA Группа B
07:40женщины NGR – USA Группа B
11:20женщины AUS – BEL Группа C
15:00женщины PUR – CHN Группа C

БАСКЕТБОЛ 3Х3

07:30женщины USA – JPN групповой раунд
07:55женщины CHN – MGL групповой раунд
08:40мужчины BEL – POL групповой раунд
09:05мужчины CHN – JPN групповой раунд
11:00женщины FRA – ROU групповой раунд
11:25женщины RUS – ITA групповой раунд
12:00мужчины SRB – RUS групповой раунд
12:25мужчины LAT – NED групповой раунд
14:30женщины, 1/4 финала, #1
15:00мужчины, 1/4 финала, #1
15:50женщины, 1/4 финала, #2
16:20мужчины, 1/4 финала, #2

БОКС

05:00женщины, полусредний, 69 кг, 1/8 финала
05:00мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/16 финала
05:00мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/8 финала
11:00женщины, полусредний, 69 кг, 1/8 финала
11:00мужчины, легкий вес, 63 кг, 1/16 финала
11:00мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

09:00женщины, маунтинбайк, кросс, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

04:00мужчины RSA – USA Группа A
05:30мужчины MNE – ESP Группа B
08:00мужчины KAZ – SRB Группа B
09:30мужчины ITA – GRE Группа A
12:20мужчины JPN – HUN Группа A
13:50мужчины AUS – CRO Группа B

ВОЛЕЙБОЛ

03:00женщины RUS – ARG Группа В
05:05женщины CHN – USA Группа В
08:20женщины JPN – SRB Группа А
10:25женщины ITA – TUR Группа В
13:40женщины BRA – DOM Группа А
15:45женщины KOR – KEN Группа А

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03:00женщины, групповой раунд
03:00мужчины, групповой раунд
09:00женщины, групповой раунд
09:00мужчины, групповой раунд
14:00женщины, групповой раунд
14:00мужчины, групповой раунд

ГАНДБОЛ

03:00женщины JPN – MNE Группа A
05:00женщины BRA – HUN Группа B
08:15женщины SWE – RUS Группа B
10:15женщины KOR – NED Группа A
13:30женщины ANG – NOR Группа A
15:30женщины FRA – ESP Группа B

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

13:45женщины, многоборье, команды, финал

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

02:30мужчины, одиночка, 1/2 финала
02:50женщины, одиночка, 1/2 финала
03:10мужчины, двойка парная, легкий вес, финал C
03:22женщины, двойка парная, легкий вес, финал C
03:34мужчины, четверка парная, финал B
03:46женщины, четверка парная, финал B
03:58мужчины, четверка парная, финал A
04:00женщины, четверка парная, финал A
04:30мужчины, двойка распашная без рулевого, 1/2 финала
04:58женщины, двойка распашная без рулевого, 1/2 финала
05:18мужчины, двойка парная, легкий вес, 1/2 финала
05:38женщины, двойка парная, легкий вес, 1/2 финала

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

08:00женщины, слалом (байдарки-одиночки), 1/2 финала
09:30женщины, слалом (байдарки-одиночки), финал

ДЗЮДО

05:00мужчины, полусредний вес, 81 кг, предварительный раунд
05:10женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/16 финала
05:35мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/16 финала
06:30женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/8 финала
06:55мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/8 финала
07:25женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/4 финала
07:45мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/4 финала
11:00женщины, полусредний вес, 63 кг, утешительные поединки
11:15мужчины, полусредний вес, 81 кг, утешительные поединки
11:35женщины, полусредний вес, 63 кг, 1/2 финала
11:55мужчины, полусредний вес, 81 кг, 1/2 финала
12:20женщины, полусредний вес, 63 кг, поединки за 3-е место
12:35женщины, полусредний вес, 63 кг, финал
12:45мужчины, полусредний вес, 81 кг, поединки за 3-е место
13:00мужчины, полусредний вес, 81 кг, финал

КОННЫЙ СПОРТ

11:30микс, выездка, командное перв-во, специальная программа, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

В тренде
06:00мужчины, класс Лазер, гонка-5-6
06:00женщины, класс Лазер Радиал, гонка-5-6
06:00мужчины, класс Финн, гонка-1-2
06:00мужчины, класс 49-й, гонка-1-2-3
06:00женщины, класс 49-й FX, гонка-1-2-3

ПЛАВАНИЕ

04:30женщины, вольный стиль, 200 м, полуфиналы
04:50мужчины, вольный стиль, 200 м, финал
05:00женщины, спина, 100 м, финал
05:10мужчины, спина, 100 м, финал
05:20женщины, брасс, 100 м, финал
05:40мужчины, баттерфляй, 200 м, полуфиналы
06:05женщины, комплексное плавание, 200 м, полуфиналы
13:00мужчины, вольный стиль, 100 м, предварительные заплывы
13:25женщины, баттерфляй, 200 м, предварительные заплывы
13:50мужчины, брасс, 200 м, предварительные заплывы
14:15мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м, предварительные заплывы
14:35мужчины, вольный стиль, 800 м, предварительные заплывы

ПРЫЖКИ В ВОДУ

09:00женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки, финал

РЕГБИ

03:00мужчины CAN – JPN Группа B
03:30мужчины FIJ – GBR Группа B
04:00мужчины ARG – KOR Группа A
04:30мужчины NZL – AUS Группа A
05:00мужчины KEN – IRL Группа C
05:30мужчины RSA – USA Группа C
10:30мужчины, матчи за 9-12 места
11:00мужчины, матчи за 9-12 места
11:30мужчины, 1/4 финала, #1
12:00мужчины, 1/4 финала, #2
12:30мужчины, 1/4 финала, #3
13:00мужчины, 1/4 финала, #4

СЕРФИНГ

01:00мужчины, шортборд, 1/4 финала
03:00женщины, шортборд, 1/4 финала
05:00мужчины, шортборд, 1/2 финала
07:00женщины, шортборд, 1/2 финала

СОФТБОЛ

07:00женщины, матч за 3-е место
14:00женщины, финал

СТРЕЛЬБА

03:00микст, пистолет пневматический, 10 м, команды, квалификация
05:00микст, пистолет пневматический, 10 м, команды, финал
07:15микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды, квалификация
09:15микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды, финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:30женщины, личное перв-во, раунд I
03:30мужчины, личное пер-во, раунд I
10:00женщины, личное перв-во, раунд II
10:00мужчины, личное пер-во, раунд II

ТЕННИС

05:00мужчины, одиночный разряд, 1/16 финала
05:00женщины, одиночный разряд, 1/8 финала
05:00мужчины, парный разряд, 1/4 финала
05:00женщины, парный разряд, 1/16 финала
05:00женщины, парный разряд, 1/4 финала

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

04:00мужчины, одиночный разряд, раунд III
04:00женщины, одиночный разряд, раунд III
08:30мужчины, одиночный разряд, раунд III
08:30женщины, одиночный разряд, раунд III
08:30мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала
08:30женщины, одиночный разряд, 1/8 финала
13:30мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала
13:30женщины, одиночный разряд, 1/8 финала

ТРИАТЛОН

00:30женщины, индивидуальное первенство, финал

ТХЭКВОНДО

04:00женщины, +67 кг, 1/8 финала
04:15мужчины, +80 кг, 1/8 финала
08:00женщины, +67 кг, 1/4 финала
08:15мужчины, +80 кг, 1/4 финала
10:00женщины, +67 кг, 1/2 финала
10:15мужчины, +80 кг. 1/2 финала
13:00женщины, +67 кг, утешительные поединки
13:15мужчины, +80 кг, утешительные поединки
14:00женщины, +67 кг, поединки за 3-е место
14:15мужчины, +80 кг, поединки за 3-е место
16:00женщины, +67 кг, финал
16:15мужчины, +80 кг, финал

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

05:50женщины, 59 кг, группа В
05:50женщины, 64 кг, группа В
09:50женщины, 59 кг, финал, группа А
13:50женщины, 64 кг, финал, группа А

ФЕХТОВАНИЕ

04:00женщины, шпага, команды, 1/8 финала
04:55женщины, шпага, команды, 1/4 финала
05:50женщины, шпага, команды, поединки за 5-8 места
06:45женщины, шпага, команды, 1/2 финала
07:40женщины, шпага, команды, поединок за 5-6 места
08:35женщины, шпага, команды, поединок за 7-8 места
12:30женщины, шпага, команды, поединок за 3-е место
13:30женщины, шпага, команды, финал

ФУТБОЛ

11:00женщины USA – AUS Группа G
11:00женщины NZL – SWE Группа G
14:00женщины CHI – JPN Группа E
14:00женщины CAN – GBR Группа E
14:30женщины NED – CHN Группа F
14:30женщины BRA – ZAM Группа F

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03:30мужчины ARG – AUS Группа A
04:00мужчины IND – ESP Группа A
05:45мужчины JPN – NZL Группа A
06:15мужчины GER – GBR Группа B
12:30мужчины BEL – RSA Группа B
14:45мужчины NED – CAN Группа B

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Япония ЯпонияJP
8
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flag США СШАUS
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3
flag Китай КитайCN
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5
7
18
4
flag ОКР ОКРROC
4
5
3
12
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
3
3
1
7
6
flag Республика Корея Республика КореяKR
3
0
4
7
7
flag Австралия АвстралияAU
2
1
3
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8
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
9
flag Италия ИталияIT
1
4
4
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10
flag Франция ФранцияFR
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2
2
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