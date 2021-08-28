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Олімпіада 2020 в Токіо

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Заради бронзи уклав росіянина! Наш спортсмен виграв медаль Паралімпіади

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
28 серпня, 11:01
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Український дзюдоїст Руфат Магомедов завоював бронзову медаль Паралімпійських ігор в Токіо, перемігши Василя Кутуєва
Магомедов став призером Ігор-2020
Магомедов став призером Ігор-2020

Українські спортсмени продовжують збирати сьогодні медалі на Паралімпійських іграх в Токіо.

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Ми вже писали, що срібло завоював Роман Данилюк. Зі своїм кращим результатом в сезоні Роман посів друге місце в штовханні ядра.

Тепер бронзову нагороду виграв дзюдоїст Руфат Магомедов.

У поєдинку за нагороду наш спортсмен здолав представника Росії Василя Кутуєва!

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Отже, у збірної України на Паралімпіаді вже 26 медалей – 3 золотих, 14 срібних і 9 бронзових!

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпійських ігор в Токіо

Раніше ми писали, що Анна Стеценко виграла четверту нагороду вищої проби на Паралімпіадах. Вона взяла золото Токіо-2020 на плаванні. А раніше в Ріо 2016 стала триразовою паралімпійською чемпіонкою.

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6
5
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Команда
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Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Олександрія
6
7:5
11
6
Дніпро-1
5
10:5
10
7
Зоря
5
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7
8
Металіст 1925
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Колос
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2:2
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Маріуполь
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
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10
10
20
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