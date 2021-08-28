Ради бронзы уложил россиянина! Наш спортсмен выиграл медаль Паралимпиады

Украинский дзюдоист Руфат Магомедов завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио, победив Василия Кутуева

Магомедов стал призером Игр-2020

Украинские спортсмены продолжают собирать сегодня медали на Паралимпийских играх в Токио.

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Мы уже писали, что серебро завоевал Роман Данилюк. Со своим лучшим результатом в сезоне Роман занял второе место в толкании ядра.

Теперь бронзовую награду выиграл дзюдоист Руфат Магомедов.

В поединке за награду наш спортсмен одолел представителя России Василия Кутуева!

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Таким образом, у сборной Украины на Паралимпиаде уже 26 медалей – 3 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых!

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Ранее мы писали, что Анна Стеценко выиграла четвертую награду высшей пробы на Паралимпиадах. Она взяла золото Токио-2020 в плавании. А ранее в Рио-2016 стала трехкратной паралимпийской чемпионкой.