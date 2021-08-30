Пробіг швидше олімпійського рекорду, але став тільки другим! Ще одна медаль для України

Український легкоатлет Ігор Цвєтов приніс нашій країні чергову медаль Паралімпійських ігор в Токіо. Українець взяв срібну медаль в забігу на 100 метрів

Ігор Цветов завоював срібну медаль у Токіо / Фото: Getty Images

У фінальному забігу Цвєтов продемонстрував результат 11.47 і перевершив власний олімпійський рекорд (12.22), який був встановлений в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

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Однак цього виявилося мало, щоб завоювати золоту медаль. Спортсмен з ПКР Дмитро Сафронов був ще швидше, подолавши дистанцію 11.39, встановивши новий світовий рекорд.

Бронзова нагорода дісталася ще одному представнику ПКР Артему Калашяну.

Україна в Токіо завоювала вже 50 медалей! У скарбничці нашої команди 12 золотих, 26 срібних і 12 бронзових нагород. У медальному заліку українці посідають п'яте місце.

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Нагадаємо, сьогодні раніше український плавець Андрій Трусов виграв вже третю свою медаль на Паралімпійських іграх в Токіо. На його рахунку золото зі світовим рекордом і два срібла.