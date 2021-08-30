Пробежал быстрее олимпийского рекорда, но стал только вторым! Еще одна медаль для Украины

Украинский легкоатлет Игорь Цветов принес нашей стране очередную медаль Паралимпийских игр в Токио. Украинец взял серебряную медаль в забеге на 100 метров

Игорь Цветов завоевал серебряную медаль в Токио / Фото: Getty Images

В финальном забеге Цветов продемонстрировал результат 11.47 и превзошел собственный олимпийский рекорд (12.22), который был установлен в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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Однако этого оказалось мало, чтобы завоевать золотую медаль. Спортсмен из ПКР Дмитрий Сафронов был еще быстрее, преодолев дистанцию 11.39, установив новый мировой рекорд.

Бронзовая награда досталась еще одному представителю ПКР Артему Калашяну.

Украина в Токио завоевала уже 50 медалей! В копилке нашей команды 12 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых наград. В медальном зачете украинцы занимают пятое место.

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Напомним, сегодня ранее украинский пловец Андрей Трусов выиграл уже третью свою медаль на Паралимпийских играх в Токио. На его счету золото с мировым рекордом и два серебра.