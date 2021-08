Ганьба Україні! Малайзія ненавидить нашу країну через золото Паралімпіади

Гучним скандалом завершився сьомий день Паралімпійських ігор. Організаторам довелося перерозподіляти медалі в чоловічому штовханні ядра.

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпіади-2020 на Токіо

Паралімпійським чемпіоном зі світовим рекордом став Мухаммад Зіяд Золкефлі з Малайзії. Друге місце зайняв Максим Коваль (Україна), третє Олександр Яровий (Україна).

Але відразу після закінчення змагань українська команда подала протест. Виявилося що Золкефлі порушив правила, вн не вчасно прийшов в кімнату очікування перед стартом. Це і послужило дискваліфікацією, повідомляє "Суспільне | Спорт".

Після того, як результати Мухаммада анулювали, золоту медаль отримав наш Максим Коваль, срібло Олександр Яровий, а бронзу грек Ефстратіос Николаїдіс.

Вся Малайзія вибухнула праведним гнівом. Вболівальники звинувачують Україну і Міжнародний паралімпійський комітет в нечесному вирішенні.

У трендах малазійського сегмента Twitter на першому місці "Україна". Найпопулярніші коментарі: "Ганьба Україні".

До критики приєднався навіть Міністр охорони здоров'я Малайзії, який написав: "Ганебне рішення... Підло і дріб'язково. Вкрали золото і світовий рекорд".

This is a shameful decision. An absolute disgrace that goes against the spirit of the Paralympics. If it was a call room violation you should have not allowed them to compete in the first place. Mean spirited and petty. A stolen gold medal and world record.