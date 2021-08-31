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Позор Украине! Малайзия ненавидит нашу страну из-за золота Паралимпиады

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
31 августа, 22:13
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После протеста Украины судьи отобрали золотую медаль Паралимпийских игр Токио-2020 у легкоатлета Мухаммада Зияда Золкефли из Малайзии
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Золкефли против Коваля: битва будет в кабинетах

Громким скандалом завершился седьмой день Паралимпийских игр. Организаторам пришлось перераспределять медали в мужском толкании ядра.

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Смотрите также: Таблица медалей Паралимпиады-2020 в Токио

Что случилось

Паралимпийским чемпионом с мировым рекордом стал Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии. Второе место занял Максим Коваль (Украина), третье Александр Яровой (Украина).

Но сразу после окончания соревнований украинская команда подала протест. Оказалось, что Золкефли нарушил правила, он не вовремя пришел в комнату ожидания перед стартом. Это и послужило дисквалификацией, сообщает "Суспільне|Спорт".

Что с медалями

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После того, как результаты Мухаммада аннулировали, золотую медаль получил наш Максим Коваль, серебро Александр Яровой, а бронзу грек Эфстратиос Николаидис.

Атака на соцсети

Все Малайзия взорвалась праведным гневом. Болельщики обвиняют Украину и Международный паралимпийский комитет в нечестном решении.

В трендах малазийского сегмента Twitter на первом месте "Украина". Самые популярные комментарии: "Позор Украине".

К критике присоединился даже Министр здравоохранения Малайзии, который написал: "Позорное решение... Подло и мелочно. Украли золото и мировой рекорд".

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Дошло до того, что под раздачу попал бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Максим Коваль. Малазийцы пишут под его постом в Instagram гневные отзывы. Они просто перепутали футболиста и легкоатлета, которые полные тезки.

Что дальше

Малазийская сборная подала ответный протест. Его должны рассмотреть до завтрашнего утра, когда запланирована церемония награждения.

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38
32
132
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
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23
28
80
3
flag ПКР ПКРRPC
25
16
33
74
4
flag США СШАUS
24
24
15
63
5
flag Украина УкраинаUA
15
33
19
67
6
flag Бразилия БразилияBR
14
11
17
42
7
flag Нидерланды НидерландыNL
14
9
9
32
8
flag Австралия АвстралияAU
13
21
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9
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1
4
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Чемпионат Украины
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
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Черноморец
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7:16
4
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Львов
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2
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Мариуполь
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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Бразилия Бразилия
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3
Франция Франция
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4
Англия Англия
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Италия Италия
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