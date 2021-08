Позор Украине! Малайзия ненавидит нашу страну из-за золота Паралимпиады

Громким скандалом завершился седьмой день Паралимпийских игр. Организаторам пришлось перераспределять медали в мужском толкании ядра.

Паралимпийским чемпионом с мировым рекордом стал Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии. Второе место занял Максим Коваль (Украина), третье Александр Яровой (Украина).

Но сразу после окончания соревнований украинская команда подала протест. Оказалось, что Золкефли нарушил правила, он не вовремя пришел в комнату ожидания перед стартом. Это и послужило дисквалификацией, сообщает "Суспільне|Спорт".

После того, как результаты Мухаммада аннулировали, золотую медаль получил наш Максим Коваль, серебро Александр Яровой, а бронзу грек Эфстратиос Николаидис.

Все Малайзия взорвалась праведным гневом. Болельщики обвиняют Украину и Международный паралимпийский комитет в нечестном решении.

В трендах малазийского сегмента Twitter на первом месте "Украина". Самые популярные комментарии: "Позор Украине".

К критике присоединился даже Министр здравоохранения Малайзии, который написал: "Позорное решение... Подло и мелочно. Украли золото и мировой рекорд".

This is a shameful decision. An absolute disgrace that goes against the spirit of the Paralympics. If it was a call room violation you should have not allowed them to compete in the first place. Mean spirited and petty. A stolen gold medal and world record.