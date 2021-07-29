Місія нездійсненна? Експерти спрогнозували Україні 7 золотих медалей на Олімпіаді

На думку аналітиків з компанії Gracenote, Україна завоює 20 медалей: 7 золотих, 4 срібних і 9 бронзових. У медальному заліку синьо-жовтим прогнозують 14-у позицію (за кількістю нагород).
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- #VirtualMedalTable update after 6 days of # Tokyo2020- Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 29, 2 021
8 7 14 18 39 medals 3
9 12 – 10 – 16 – 38 3
10 5 – 17 – 16 – 38 3
11 7 – 6 – 10 – 23 1
12 4 – 7 – 12 – 23 2
13 7 – 7 – 7 – 21 7
14 7 – 4 – 9 – 20 1 #Olympics
2 /
Згідно із прогнозом експертів, найбільше нагород завоює команда США (109 медалей). У п'ятірку кращих увійшли збірні Китаю, ОКР, Японії і Великобританії. Замикають ТОП-10 збірні Австралії, Нідерландів, Франції, Німеччини, Італії. Другу десятку очолюють: Бразилія, Канада, Угорщина і Україна.
- #VirtualMedalTable update after 6 days at # Tokyo2020- Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 29, 2 021
1 46 31 32 109 medals 13
2 31 – 15 – 20 – 66
3 ROC 19 – 26 – 20 – 65 1
4 31 – 15 – 15 – 61 2
5 14 – 24 – 17 – 55 3
6 15 – 10 – 17 – 42 2
7 14 – 14 – 14 – 42 6 #Olympics
1 /
Після шести днів Олімпіади Україна займає 54-е місце в медальному заліку, завоювавши чотири бронзові нагороди. У скарбничку нашої команди їх принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует кульових стрільців Олени Костевич і Олега Омельчука, а також плавець Михайло Романчук.
Нагадаємо, що на нашому сайті є таблиця з усіма результатами українських спортсменів на Олімпіаді-2020, де ми окремо виділяємо призерів Ігор в Токіо.
Крім цього, ви можете ознайомитися із загальним медальним заліком Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
Також на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 по днях. У графіку окремо виділені всі медальні старти.