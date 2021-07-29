Місія нездійсненна? Експерти спрогнозували Україні 7 золотих медалей на Олімпіаді

Аналітики з компанії Gracenote зробили сприятливий прогноз для українських спортсменів на решту дистанції Олімпійських ігор в Токіо

Вікторія Ус на Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

На думку аналітиків з компанії Gracenote, Україна завоює 20 медалей: 7 золотих, 4 срібних і 9 бронзових. У медальному заліку синьо-жовтим прогнозують 14-у позицію (за кількістю нагород).

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- #VirtualMedalTable update after 6 days of # Tokyo2020



8 7 14 18 39 medals 3



9 12 – 10 – 16 – 38 3



10 5 – 17 – 16 – 38 3



11 7 – 6 – 10 – 23 1



12 4 – 7 – 12 – 23 2



13 7 – 7 – 7 – 21 7



14 7 – 4 – 9 – 20 1 #Olympics



2 / - Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 29, 2 021

Згідно із прогнозом експертів, найбільше нагород завоює команда США (109 медалей). У п'ятірку кращих увійшли збірні Китаю, ОКР, Японії і Великобританії. Замикають ТОП-10 збірні Австралії, Нідерландів, Франції, Німеччини, Італії. Другу десятку очолюють: Бразилія, Канада, Угорщина і Україна.

- #VirtualMedalTable update after 6 days at # Tokyo2020



1 46 31 32 109 medals 13



2 31 – 15 – 20 – 66



3 ROC 19 – 26 – 20 – 65 1



4 31 – 15 – 15 – 61 2



5 14 – 24 – 17 – 55 3



6 15 – 10 – 17 – 42 2



7 14 – 14 – 14 – 42 6 #Olympics



1 / - Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 29, 2 021

Після шести днів Олімпіади Україна займає 54-е місце в медальному заліку, завоювавши чотири бронзові нагороди. У скарбничку нашої команди їх принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует кульових стрільців Олени Костевич і Олега Омельчука, а також плавець Михайло Романчук.

Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі / Фото: REUTERS

Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася

Нагадаємо, що на нашому сайті є таблиця з усіма результатами українських спортсменів на Олімпіаді-2020, де ми окремо виділяємо призерів Ігор в Токіо.

Крім цього, ви можете ознайомитися із загальним медальним заліком Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

Також на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 по днях. У графіку окремо виділені всі медальні старти.