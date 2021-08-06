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Олімпіада 2020 в Токіо

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Очей не відірвати: на Олімпіаді розіграли медалі в самому сексуальному виді спорту

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 серпня, 14:15
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Сьогодні визначилися чемпіонки в одному з найсексуальніших видів спорту на Олімпійських іграх. У Токіо розіграли золоті медалі в пляжному волейболі в парах
Красуні з пляжного волейболу
Красуні з пляжного волейболу / Фото: Reuters

Змагання з пляжного волейболу привертають увагу чоловічої аудиторії завдяки відвертою екіпіровці спортсменів – вони виступають в купальниках!

У фіналі турніру зійшлися американки Епріл Росс і Алікс Клайнман і представниці Австралії Маріафе Артачо і Таліка Кленсі.

Американки виграли перший сет з рахунком 21:15, а в другому обіграли суперниць з рахунком 21:16 і в підсумку здобули впевнену перемогу 2:0. Бронзові нагороди дісталися швейцаркам.

Втім, на недавньому турнірі в Катарі дівчатам заборонили змагатися в купальниках з поваги до культури і традицій країни, що приймає. Тоді це викликало небувалий скандал.

"Нам забороняють носити наш робочий одяг. Це єдина країна і єдиний турнір, де уряд диктує, як нам робити свою роботу. Ми обурені цим", – заявляла тоді зірка збірної Німеччини Карла Боргер.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
17
75
2
flag США СШАUS
30
35
29
94
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
15
47
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
18
18
19
55
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
20
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
10
16
35
8
flag Італія ІталіяIT
8
10
18
36
9
flag Нідерланди НідерландиNL
8
10
11
29
10
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
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