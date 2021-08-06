Очей не відірвати: на Олімпіаді розіграли медалі в самому сексуальному виді спорту

Сьогодні визначилися чемпіонки в одному з найсексуальніших видів спорту на Олімпійських іграх. У Токіо розіграли золоті медалі в пляжному волейболі в парах

Красуні з пляжного волейболу / Фото: Reuters

Змагання з пляжного волейболу привертають увагу чоловічої аудиторії завдяки відвертою екіпіровці спортсменів – вони виступають в купальниках!

У фіналі турніру зійшлися американки Епріл Росс і Алікс Клайнман і представниці Австралії Маріафе Артачо і Таліка Кленсі.

Американки виграли перший сет з рахунком 21:15, а в другому обіграли суперниць з рахунком 21:16 і в підсумку здобули впевнену перемогу 2:0. Бронзові нагороди дісталися швейцаркам.

Втім, на недавньому турнірі в Катарі дівчатам заборонили змагатися в купальниках з поваги до культури і традицій країни, що приймає. Тоді це викликало небувалий скандал.