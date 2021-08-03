Фантастика! Бігун рвав на собі форму, встановивши неймовірний світовий рекорд на Олімпіаді

За місяць до старту на Іграх в Японії Варгольм побив світовий рекорд, який до цього тримався 29 років і належав американцеві Кевіну Янгу, – 46,78 секунди. Норвежець подолав дистанцію за 46,70. А тепер на Олімпіаді скинув зі свого ж досягнення трохи менше секунди!
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На Олімпіаді в Токіо норвежець вважався абсолютним фаворитом на 400-метрівці з бар'єрами і влаштував справжнє шоу.
Спочатку 25-річний норвежець влаштував спортивну виставу, встановивши неймовірний за цифрами рекорд, незважаючи на помилку на восьмому бар'єрі. І деякі цей рекорд вже охрестили вічним.
А потім на емоціях, побачивши на табло свій час, Карстен схопився за голову і розірвав на собі форму.
фото Reuters
Срібний призер американець Рей Бенджамін також показав час вище, ніж попередній рекорд Вархольма, – 46,17 с. "Бронзу" з рекордом Південної Америки виграв бразилець Алісон дос Сантос – 46,72 с.
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