Заєць прийшов подивитися на гру українського тенісиста

Достатньо комічний випадок стався на тенісному турнірі в американському Ньюпорті. У поєдинку 1/16 фіналу серії АТР між українцем Іллею Марченком та південноафриканцем Кевіном Андерсоном.
Читайте також: У США через кота ледь не зірвався футбольний матч
Під час матчу на корт вибіг заєць. Незвичайний уболівальник перетнув корт, посидів на лінії, а потім гордо залишив арену.
A very welcomed interruption. #ATPNewport l @KAndersonATP l @imarchello pic.twitter.com/pAHo93ClQX- Tennis Channel (@TennisChannel) July 12, 2021
Поєдинок закінчив перемогою Андерсона з рахунком – 7:5, 6:3.
Раніше ми писали, що білка вибігла на корт під час турніру US Open. Тенісист готувався виконати подачу, проте не зміг зробити цього через появу тварини.
Ми також повідомляли, що пес з кличкою Качіто зірвав матч чемпіонату Болівії між Стронгестом і Насіоналем. Чотирилапий вибіг на поле з бутсою в зубах, пробігся, а потім завалився на газон і почав гризти взуття.