Заєць прийшов подивитися на гру українського тенісиста

Під час матчу турніру АТР між Іллею Марченком і Кевіном Андерсоном на корт вискочив заєць, він не став щасливим талісманом для українського тенісиста

Заєць Марченку не допоміг

Достатньо комічний випадок стався на тенісному турнірі в американському Ньюпорті. У поєдинку 1/16 фіналу серії АТР між українцем Іллею Марченком та південноафриканцем Кевіном Андерсоном.

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Під час матчу на корт вибіг заєць. Незвичайний уболівальник перетнув корт, посидів на лінії, а потім гордо залишив арену.

Поєдинок закінчив перемогою Андерсона з рахунком – 7:5, 6:3.

Раніше ми писали, що білка вибігла на корт під час турніру US Open. Тенісист готувався виконати подачу, проте не зміг зробити цього через появу тварини.

Ми також повідомляли, що пес з кличкою Качіто зірвав матч чемпіонату Болівії між Стронгестом і Насіоналем. Чотирилапий вибіг на поле з бутсою в зубах, пробігся, а потім завалився на газон і почав гризти взуття.