Заяц пришел посмотреть на игру украинского теннисиста

Во время матча турнира АТР между Ильей Марченко и Кевином Андерсоном на корт выскочил заяц, он не стал счастливым талисманом для украинского теннисиста

Заяц Марченко не помог

Довольно комичный случай произошел на теннисном турнире в американском Ньюпорте. В поединке 1/16 финала серии АТР между украинцем Ильей Марченко и южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Читайте также: В США из-за кота чуть не сорвался футбольный матч

Во время матча на корт выбежал заяц. Необычный болельщик пересек корт, посидел на линии, а потом гордо покинул арену.

Поединок закончил победой Андерсона со счетом – 7:5, 6:3.

Ранее мы писали, что белка выбежала на корт во время турнира US Open. Теннисист готовился выполнить подачу, однако не смог сделать этого из-за появления животного.

Мы также сообщали, что пес по кличке Качито сорвал матч чемпионата Боливии между Стронгестом и Насионалем. Четырехлапый выбежал на поле с бутсой в зубах, пробежался, а затем завалился на газон и принялся грызть обувку.