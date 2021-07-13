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Заяц пришел посмотреть на игру украинского теннисиста

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 июля, 16:42
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Во время матча турнира АТР между Ильей Марченко и Кевином Андерсоном на корт выскочил заяц, он не стал счастливым талисманом для украинского теннисиста
Заяц Марченко не помог
Заяц Марченко не помог

Довольно комичный случай произошел на теннисном турнире в американском Ньюпорте. В поединке 1/16 финала серии АТР между украинцем Ильей Марченко и южноафриканцем Кевином Андерсоном.

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Во время матча на корт выбежал заяц. Необычный болельщик пересек корт, посидел на линии, а потом гордо покинул арену.

Поединок закончил победой Андерсона со счетом – 7:5, 6:3.

Ранее мы писали, что белка выбежала на корт во время турнира US Open. Теннисист готовился выполнить подачу, однако не смог сделать этого из-за появления животного.

Мы также сообщали, что пес по кличке Качито сорвал матч чемпионата Боливии между Стронгестом и Насионалем. Четырехлапый выбежал на поле с бутсой в зубах, пробежался, а затем завалился на газон и принялся грызть обувку.

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