Заяц пришел посмотреть на игру украинского теннисиста

Довольно комичный случай произошел на теннисном турнире в американском Ньюпорте. В поединке 1/16 финала серии АТР между украинцем Ильей Марченко и южноафриканцем Кевином Андерсоном.
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Во время матча на корт выбежал заяц. Необычный болельщик пересек корт, посидел на линии, а потом гордо покинул арену.
A very welcomed interruption. #ATPNewport l @KAndersonATP l @imarchellopic.twitter.com/pAHo93ClQX— Tennis Channel (@TennisChannel) July 12, 2021
Поединок закончил победой Андерсона со счетом – 7:5, 6:3.
Ранее мы писали, что белка выбежала на корт во время турнира US Open. Теннисист готовился выполнить подачу, однако не смог сделать этого из-за появления животного.
Мы также сообщали, что пес по кличке Качито сорвал матч чемпионата Боливии между Стронгестом и Насионалем. Четырехлапый выбежал на поле с бутсой в зубах, пробежался, а затем завалился на газон и принялся грызть обувку.