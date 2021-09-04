Світоліна змусила капітулювати росіянку на шляху до четвертого кола US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола US Open. Українка обіграла сильну росіянку і тепер зустрінеться з румунською тенісисткою

Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола US Open / Фото: Reuters

У матчі третього кола українській тенісистці протистояла росіянка Дар'я Касаткіна (№27 WTA). Це була шоста за рахунком зустріч суперниць, при чому українка вигравала всі попередні.

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Еліна Світоліна не стала порушувати добру традицію і обіграла другу ракетку Росії в вшосте. Матч тривав 1 годину 15 хв і закінчився впевненою перемогою українки в двох сетах з рахунком 6:4, 6:2 .

Варто відзначити, що за грою своєї дружини з трибуни спостерігав Гоель Монфіс. Мабуть підтримка чоловіка надавала 26-річній тенісистці додаткову енергію.

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Тепер в наступному колі бронзова медалістка Олімпіади-2020 зіграє проти Сімони Халеп з Румунії (№13 WTA).

Нагадаємо, що на шляху до 1/4 фіналу US Open, українка обіграла в першому колі Ребекку Маріно з Канади (№175 WTA), у другому зломила опір Ребекки Масаровойї №231 WTA) і нарешті в третьому обіграла Дарину Касаткіну (№27 WTA).

За вихід до четвертого кола Еліна Світоліна вже заробила 265 тисяч доларів. Гарна надбавка до сімейного бюджету!