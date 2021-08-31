Світоліна відзначила ювілей на турнірі US Open, не залишивши шансів суперниці

Українська тенісистка Еліна Світоліна без особливих проблем пройшла до другого кола US Open. Гарний старт українки на престижному турнірі Великого шолома

Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі US Open / Фото: Reuters

З перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA).

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У матчі першого кола українка обіграла Ребекку Маріно з Канади (№175 WTA). Еліна перемогла свою суперницю у двох сетах за 64 хвилини: 6:2, 6:3 .

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Ця перемога стала 70-ю, ювілейною, для Світоліної на турнірах серії Великого шолома.

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На попередньому US Open Еліна Світоліна дійшла до півфіналу, тепер українка повинна виступити не гірше.

Додамо, що Світоліній поки не вдавалося виграти турнір серії Великого шолома. Найкращий результат тенісистки – півфінали Вімблдону і US Open в 2019-му році.

У наступному колі бронзова медалістка Олімпіади-2020 зіграє проти 22-річної іспанки Ребекки Масарової (№231 WTA).

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Раніше ми повідомляли про те, що Ангеліна Калініна успішно стартувала на турнірі US Open, перемігши єгиптянку Маяр Шериф.

У другому колі вона зустрінеться з Анжелік Кербер з Німеччини, яка виявилася сильнішою за українку Даяну Ястремську – 3:6, 6:4, 7:6.