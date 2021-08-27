Світоліна вийшла до півфіналу турніру в Чикаго, обігравши незручну суперницю

Українська тенісистка продовжила свою переможну серію на хардовому турнірі в Чикаго

Еліна Світоліна на Олімпіаді / Фото: Reuters

Бронзова медалістка Олімпіади-2020 Еліна Світоліна (№6 WTA) виграла третій поєдинок у рамках хардового турніру WTA 250 в Чикаго.

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У матчі 1/4 фіналу перша ракетка України зустрічалася з француженкою Крістіною Младенович (№57 WTA).

Українка впевнено виграла у двох сетах із рахунком 6:1, 6:0.

/ Фото: REUTERS

Раніше суперниці вже двічі зустрічалися на корті, але обидва рази сильнішою була тенісистка з Франції.

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У півфіналі Світоліна зустрінеться зі шведкою Ребеккою Петерсон (№59 WTA).



Чикаго. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Крістіна Младеновіч (Франція) – 6:1, 6:0