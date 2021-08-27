Свитолина вышла в полуфинал турнира в Чикаго, обыграв неудобную соперницу

Бронзовая медалистка Олипиады-2020 Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла третий поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
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В матче 1/4 финала первая ракетка Украины встречалась с француженкой Кристиной Младенович (№57 WTA).
Украинка уверенно выиграла в двух сетах со счетом 6:1, 6:0.
Ранее соперницы уже дважды встречались на корте, но оба раза сильнее была теннисистка из Франции.
В полуфинале Свитолина встретится со шведкой Ребеккой Петерсон (№59 WTA).
Чикаго. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 6:0