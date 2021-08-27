Свитолина вышла в полуфинал турнира в Чикаго, обыграв неудобную соперницу

Украинская теннисистка продолжила свою победную серию на хардовом турнире в Чикаго

Элина Свитолина на Олимпиаде / Фото: Reuters

Бронзовая медалистка Олипиады-2020 Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла третий поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.

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В матче 1/4 финала первая ракетка Украины встречалась с француженкой Кристиной Младенович (№57 WTA).

Украинка уверенно выиграла в двух сетах со счетом 6:1, 6:0.

Элина Свитолина в игре / Фото: REUTERS

Ранее соперницы уже дважды встречались на корте, но оба раза сильнее была теннисистка из Франции.

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В полуфинале Свитолина встретится со шведкой Ребеккой Петерсон (№59 WTA).



Чикаго. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 6:0