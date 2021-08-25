Свитолина выиграла матч, начавшийся еще прошлой ночью

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла матч, который был прерван из-за темноты. Наша теннисистка сыграет в четвертьфинале турнира в Чикаго

Элина Свитолина проиграла на турнире в Истбурне / Фото: Reuters

Матч между Свитолина и француженкой Фиони Ферро в 1/8 финала турнира WTA 250 в Чикаго начался еще прошлой ночью, но поединок был прерван из-за погодных условий.

Реклама

Читайте также: Что подумает муж? Элина Свитолина впервые после свадьбы решилась на откровенное фото

Небо над кортом затянуло темными тучами, поэтому организаторы решили доиграть его позже. На тот момент счет был 4:4.

Свитолина проиграла в стартовом матче турнира в Монреале / Фото: Reuters

Уже сегодня теннисистки вернулись на корт и доиграли поединок, который завершился победой украинки – 6:4, 6:4.

Реклама

В следующем раунде Свитолина встретится с Кристиной Младенович из Франции (№57 WTA).

Напомним, что 26-летняя украинка вышла во второй круг турнира WTA 250 в Чикаго после отказа Клары Бюрель продолжать поединок. В третьем сете француженка отказалась доигрывать матч и снялась с турнира.