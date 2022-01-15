Із ним не церемоняться: Джоковича знову затримали в Австралії

Чемпіона Australian Open відправили в центр для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні
Епопея з Новаком Джоковичем продовжується. Учора міністр у справах імміграції Австралії Алекс Хоук повторно анулював візу тенісиста.
Очікувалося, що Новак буде на волі, чекаючи на суд. Але його затримала імміграційна поліція. Спортсменові загрожує депортація. Новий суд призначено на 16 січня.
Джокович потрапив в готель для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні
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ДЖОКОВИЧ В АВСТРАЛІЇ: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
- Новак Джокович прилетів до Мельбурна на турнір Australian Open. Проте під час паспортного контролю його затримали. У влади виникли сумніви щодо законності оформлення медвідведення від щеплення проти коронавірусу.
- Візу тенісиста анулювали та закрили у готелі для біженців. При цьому мама найкращого тенісистка світу закотила істерику. Вона заявила, що Новак – у полоні.
- Проте суд задовольнив апеляцію Джоковича та дозволив взяти участь Відкритому чемпіонаті Австралії.
- Але влада вдруге анулювала візу серба.
- Там часом уже три країни загрожують в'язницею Джоковичу.
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