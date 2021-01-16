Поганий wi-fi і немає велосипеда: українка поскаржилася на карантин в Австралії

Українська тенісистка Марта Костюк потрапила в неприємну ситуацію по прильоту в Мельбурн. Виявилося, що у одного з пасажирів літака діагностували коронавірус.

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Організатори Australian Open опублікували заяву, що всі гравці, що летіли на цьому літаку, повинні провести два тижні в готелі і не зможуть залишати свої номери для тренувань.

Нагадаємо, що згідно з протоколом безпеки Австралії всі приїжджі повинні проходити двотижневий карантин, але учасники Australian Open отримали виняток у вигляді 5 годин на день, які можна провести за межами номерів (2 години – тренування на корті, 2 години – заняття фітнесом, 1 година – щоб поїсти).

"Ми не можемо боротися за те, щоб нас випустили. На це ніколи не піде уряд. Ми можемо сказати свою точку зору, наприклад, щоб інші гравці теж пішли на карантин, щоб не було такої нечесної ситуації, коли ми залишаємося на карантині, а інші можуть тренуватися.

Якщо вони залишають нас на карантині, то у нас повинні бути більш комфортні умови. Наприклад, у нас тут не дуже хороший wi-fi, у деяких я знаю, що його взагалі немає. Ми не зможемо чисто фізично зателефонувати нашим тренерам з фізпідготовки, щоб отримати завдання і тренуватися в номері. Нам потрібно дати бігові доріжки в номер або велосипед.

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Коли ми вийдемо з карантину, організаторам варто дати нам пріоритет на тренування перед першим туром. І поставити нас найостаннішими в розкладі" , – заявила Костюк в інтерв'ю "Великому тенісу України" .

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Марта Костюк / Фото: Instagram

Стартує Відкритий чемпіонат Австралії 8 лютого.

Дивіться, як Марта Костюк летіла в Мельбурн:

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