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Костюк здобула вольову перемогу на турнірі у Індіан-Веллс і складе компанію Світоліной

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
7 жовтня, 11:48
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Рекордне число українських тенісисток бере участь в основній сітці турніру Індіан-Веллс
Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Індіан-Уеллс
Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Індіан-Уеллс / Фото: Инстаграм

На одному з найбільших тенісних турнірів року – WTA1000 в Індіан-Велсі змагаються п'ять українських тенісисток. Це повторення національного рекорду за кількістю учасників на турнірі. Раніше п'ять українок кваліфікувалися на основний турнір в 2007 і в 2008 роках.

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В основну сітку турніру в США потрапили: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська.

Перша ракетка України Еліна Світоліна виявилася в числі сіяних і стартує з другого кола змагань. Решта почали виступи з першого раунду.

Вчора на корти в Індіан-Велсі вийшли Катерина Козлова, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

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Марта Костюк (№58 WTA) з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в американському Індіан-Веллс. 19-річна українська тенісистка здолала китаянку Чжан Шуай (№48) – 6:3, 1:6, 6:2.

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В 1/32 фіналу на Костюк чекає дуже складний суперник – титулована румунка Сімона Халеп. Матч відбудеться 8 жовтня.

На жаль, дві українки припинили свої виступи в Індіан-Велсі.

Катерина Козлова (№136 WTA) поступилася в двох сетах росіянці Людмилі Самсоновій (№42 WTA) – 4:6, 6:7 (6).

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№62 WTA) програла Шелбі Роджерс з США (№44 WTA) – 6:7, 2:6.

Сьогодні на корт в Індіан-Велсі вийде четверта представниця України Даяна Ястремська (№75 WTA). Суперницею українки буде француженка Ельза Жакемо (№374).

Тенісний турнір у Індіан-Веллсі триватиме до 17 жовтня.

Найкращий в історії результат українок на турнірі – вихід у півфінал Еліни Світоліної в 2019 році.

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