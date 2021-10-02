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За два кроки від фіналу: травма завадила Світоліній вдруге виграти турнір в Чикаго

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
2 жовтня, 10:30
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Перша ракетка України припинила виступ на турнірі WTA 500 в Чикаго на стадії чвертьфіналу
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 6) програла Онс Жабер з Тунісу (WTA 16) в двох сетах (4:6, 2:6).

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Дебют першої партії вдало склався для Світоліної, в якій вона вела в рахунку 4:1, але потім Еліна втратила ініціативу і програла 9 геймів поспіль. Жабер зуміла невдалий сет перетворити на свою користь – 6:4.

Друга партія пройшла за повної переваги тенісистки з Тунісу – 6:2.

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На матч проти Жабер Світоліна вийшла з перебинтованою правою ногою, мабуть травма завадила українці вдало виступити на турнірі.

Це була четверта зустріч тенісисток на корті, причому в трьох попередніх сильнішою була Світоліна.

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Раніше ми повідомляли, що в 1/8 фіналу турніру Еліна помстилася румунці Рузі за виліт з турніру українки Катерини Козлової.

Додамо, що призовий фонд турніру WTA 500 в Чикаго становить 565 тис доларів. Переможець турніру отримує 470 рейтингових очок.

Нагадаємо, що наприкінці серпня українка здобула перемогу на турнірі WTA 250 в Чикаго. У фіналі турніру українка здолала Алізе Корне з Франції.

Еліна Світоліна виграла перший трофей 2021 року
Еліна Світоліна виграла перший трофей 2021 року / Фото: AFP

WTA 500. Чикаго (США)

Жінки. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Онс Жабер (Туніс) – 4:6, 2:6

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