За два кроки від фіналу: травма завадила Світоліній вдруге виграти турнір в Чикаго

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 6) програла Онс Жабер з Тунісу (WTA 16) в двох сетах (4:6, 2:6).

Дебют першої партії вдало склався для Світоліної, в якій вона вела в рахунку 4:1, але потім Еліна втратила ініціативу і програла 9 геймів поспіль. Жабер зуміла невдалий сет перетворити на свою користь – 6:4.

Друга партія пройшла за повної переваги тенісистки з Тунісу – 6:2.

Snatched her 43rd win of 2021 @Ons_Jabeur powers past the No.1 seed Svitolina, 6-4, 6-2! #ChicagoTennisFestival pic.twitter.com/PflzlZdp0t