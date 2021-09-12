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Британська вискочка обіграла кривдницю Світоліної в фіналі US Open і заробила 2,5 мільйона доларів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 вересня, 10:49
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У фіналі Відкритого чемпіонату США зустрічалися дві тенісистки молодше 20 років: 18-річна Емма Радукану і 19-річна Лейла Фернандес
Британка Емма Радукану виграла US Open-2021
Британка Емма Радукану виграла US Open-2021 / Фото: Reuters

У Нью-Йорку, на центральному корті Артура Еша відбувся фінал US Open у жіночому розряді. Це був перший фінал турніру Великого Шолома, в якому зустрічалися два гравці, які не мали номера посіву.

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У матчі, який тривав 1 годину і 45 хвилин, 18-річна Емма Радукану (№150 WTA) обіграла 19-річну Лейлу Фернандес (№73 WTA) у двох сетах – 6:4, 6:3.

До тріумфу на Відкритому чемпіонаті США у британської спортсменки не було перемог на турнірах під егідою WTA. Крім того, британка поліпшить своє матеріальне становище на 2,5 мільйона доларів, які заробила під час виступу на US Open.

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Після виграшу US Open Радукану підніметься на 23-й рядок світового рейтингу і стане першою ракеткою своєї країни. До речі, для Великобританії її перемога стала першою на турнірі Великого Шолома починаючи з 1977 року, коли Вімблдон виграла Вірджинія Вейд.

Додамо, що 18-річна тенісистка провела перший матч на професійному рівні 7 червня цього року.

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Нагадаємо, що суперниця Радукану у фіналі, канадка Лейла Фернандес в 1/4 US Open обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну.

US Open. Фінал

Емма Радукану (Велика Британія) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:3

А сьогодні у фіналі чоловічого турніру виступлять перша ракетка світу серб Новак Джокович і росіянин Данило Медведєв (№2 ATP). Матч розпочнеться о 23:00.

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