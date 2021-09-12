Британская выскочка обыграла обидчицу Свитолиной в финале US Open и заработала 2,5 миллиона долларов

В финале Открытого чемпионата США встречались две теннисистки младше 20 лет: 18-летняя Эмма Радукану и 19-летняя Лейла Фернандес

Британка Эмма Радукану выиграла US Open-2021 / Фото: Reuters

В Нью-Йорке, на центральном корте Артура Эша состоялся финал US Open в женском разряде. Это был первый финал турнира Большого Шлема, в котором встречались два игрока, не имевшие номера посева.

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В матче, который длился 1 час и 45 минут, 18-летняя Эмма Радукану (№150 WTA) обыграла 19-летнюю Лейлу Фернандес(№73 WTA) в двух сетах – 6:4, 6:3.

До триумфа на Открытом чемпионате США у британской спортсменки не было побед в турнирах под эгидой WTA. Кроме того, британка улучшит свое материальное положение на 2,5 миллиона долларов, которые заработала во время выступления на US Open.

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После выигрыша US Open Радукану поднимется на 23-ю строчку мирового рейтинга и станет первой ракеткой своей страны. Кстати, для Великобритании ее победа стала первой на турнире Большого Шлема начиная с 1977 года, когда Уимблдон выиграла Вирджиния Уэйд.

Добавим, что 18-летняя теннисистка провела первый матч на профессиональном уровне 7 июня этого года.

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Напомним, что соперница Радукану в финале, канадка Лейла Фернандес в 1/4 US Open обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину.



US Open. Финал

Эмма Радукану (Великобритания) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:3

А сегодня в финале мужского турнира выступят первая ракетка мира серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев (№2 ATP). Матч начнется в 23:00.