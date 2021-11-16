16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Чекала на дівчинку – вийшов хлопчик! Про що шкодує знаменита гімнастка?

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
16 листопада, 18:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анна Різатдінова – бронзова призерка олімпійських ігор зробила гучну заяву про те, що все своє життя мріяла про дочку, але народився син
Ганна Різатдінова та її син
Ганна Різатдінова та її син

Тільки після чотирьох років мовчання Ганна поділилася переживаннями, які не давали їй спокою протягом усієї вагітності. Спортсменка розповіла про те, що почувала себе розгубленою та збентеженою, коли дізналася про поповнення

Реклама

" Все моє оточення було переважно жіночим: у дитинстві мама – тренер з художньої гімнастики, далі моє становлення як спортсменки і знову, навколо одні дівчатка, коли ми дізналися, що я вагітна сином, усередині було почуття розгубленості", – написала в Instagram Ганна

Нагадаємо, що незважаючи на материнство спортсменка нещодавно взяла участь у достатньо відвертої фотосесії

Ще Ганна поділилася досить кумедною ситуацією, що трапилася з нею в день пологів.

Реклама

12 листопада. Ми з батьками гуляли парком у Барселоні, як несподівано я відчула, що відійшли води".

"Ми моментально поїхали до лікарні. Це був вихідний день і як на зло – повна сієста. Нам довелося чекати лікарів ще півтори години".

"І ось він – довгоочікуваний момент. Після легких і безболісних пологів я нарешті побачила свого Рому: маленького, з пучком чорненького волосся і вагою три вісімсот".

Зазначимо, що нещодавно спортсменка поділилася реальною причиною розлучення з олігархом Олександром Онищенком.

Реклама

Дивіться яскраві фото красуні після пологів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ

Боснія і Герцеговина

Сьогодні

21:45

Україна

5.30

4.10

1.67

Фінляндія

Сьогодні

21:45

Франція

5.30

3.90

1.70
Бій місяця
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
11 груд.
23:59
Річард Коммі
Річард Коммі

П1

1.14

Х

26.0

П2

5.50
Прогноз на бій
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти