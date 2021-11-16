Чекала на дівчинку – вийшов хлопчик! Про що шкодує знаменита гімнастка?

Анна Різатдінова – бронзова призерка олімпійських ігор зробила гучну заяву про те, що все своє життя мріяла про дочку, але народився син

Ганна Різатдінова та її син

Тільки після чотирьох років мовчання Ганна поділилася переживаннями, які не давали їй спокою протягом усієї вагітності. Спортсменка розповіла про те, що почувала себе розгубленою та збентеженою, коли дізналася про поповнення

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" Все моє оточення було переважно жіночим: у дитинстві мама – тренер з художньої гімнастики, далі моє становлення як спортсменки і знову, навколо одні дівчатка, коли ми дізналися, що я вагітна сином, усередині було почуття розгубленості", – написала в Instagram Ганна

Нагадаємо, що незважаючи на материнство спортсменка нещодавно взяла участь у достатньо відвертої фотосесії

Ще Ганна поділилася досить кумедною ситуацією, що трапилася з нею в день пологів.

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12 листопада. Ми з батьками гуляли парком у Барселоні, як несподівано я відчула, що відійшли води".

"Ми моментально поїхали до лікарні. Це був вихідний день і як на зло – повна сієста. Нам довелося чекати лікарів ще півтори години".

"І ось він – довгоочікуваний момент. Після легких і безболісних пологів я нарешті побачила свого Рому: маленького, з пучком чорненького волосся і вагою три вісімсот".

Зазначимо, що нещодавно спортсменка поділилася реальною причиною розлучення з олігархом Олександром Онищенком.

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