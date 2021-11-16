Ждала девочку – получился мальчик! О чем сожалеет знаменитая гимнастка?

Анна Ризатдинова – бронзовый призер олимпийских игр сделала громкое заявление о том, что всю свою жизнь мечтала о дочери, но родился сын

Анна Ризатдинова и ее сын

Только после четырех лет молчания Анна поделилась переживаниями, которые не давали ей покоя на протяжении всей беременности. Спортсменка рассказала о том, что чувствовала себя растерянной и обескураженной, когда узнала о пополнении

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" Все мое окружение было преимущественно женским: в детстве мама – тренер по художественной гимнастике, дальше мое становление как спортсменки и опять, вокруг одни девочки, когда мы узнали, что я беременна сыном, внутри было чувство растерянности", – написала в Instagram Анна

Напомним, что несмотря на материнство спортсменка недавно приняла участие в достаточно откровенной фотосессии

Еще Анна поделилась довольно забавной ситуацией, случившейся с ней в день родов

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" 12 ноября. Мы с родителями гуляли по парку в Барселоне, как неожиданно я ощутила, что отошли воды".

"Мы моментально поехали в больницу. Это был выходной день и как назло – полная сиеста. Нам пришлось ожидать врачей еще полтора часа".

"И вот он – долгожданный момент. После легких и безболезненных родов я наконец-то увидела своего Рому: маленького, с пучком черненьких волос и весом три восемьсот".

Отметим, что совсем недавно спортсменка поделилась реальной причиной развода с олигархом Александром Онищенко.

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